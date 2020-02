Eleonora Valli mamma: nata Ludovica Allegra/ Beatrice Valli e Ludovica di nuovo zie

Eleonora Valli è diventata nuovamente mamma. La sorella di Beatrice e Ludovica Valli, ben note al pubblico di Uomini e Donne per aver partecipato appunto al programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ha dato alla luce la sua secondogenita. Eleonora aveva già partorito pochi anni fa il piccolo Carlo Alberto e nelle scorse ore è diventata mamma di Ludovica Allegra, omonima proprio di una delle due zie. L’annuncio è stato dato sui social proprio da una delle sorelle di Eleonora, Ludovica, che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato il primissimo scatto di Eleonora con Allegra. In seguito è intervenuta la stessa neo-mamma, che sempre attraverso sui social ha scritto: “Vi volevo almeno ringraziare perché non riuscirò a rispondere a tutti i messaggi, però vi ringrazio con il cuore. Noi stiamo bene, grazie a tutti per gli auguri. Presto vi aggiornerò su questo giorno indimenticabile!”.

ELEONORA VALLI MAMMA: LUDOVICA E BEATRICE VICINE

Eleonora Valli ha partorito nell’ospedale di Reggio Emilia, e assieme a lei vi era appunto la sorella Ludovica. Poco dopo anche Beatrice si è recata in vista presso la struttura ospedaliera emiliana, per stare vicino alla nuova nipotina nonché alla sorella. Come ricorda Fanpage.it, questa nuova nascita spazza via definitivamente le voci di tempo fa, che raccontavano di alcuni dissapori fra le tre sorelle, in realtà inesistenti. Dopo l’arrivo di Ludovica Allegra, si allarga così la famiglia delle Valli. Eleonora, come detto sopra, ha già due bebè, mentre Beatrice sta per partorire il terzo figlio dopo aver dato alla luce Alessandro, nato da una relazione con Nicolas Bovi, ex di Temptation Island, nonché Bianca, figlia dell’attuale compagno Marco Fantini. A breve arriverà un’altra bimba, Azzurra, dopo di che, a settembre, Beatrice e Marco saliranno all’altare. Resta quindi solamente Beatrice all’appello: chissà che questa ultima nascita non le abbia fatto venire la voglia di maternità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA