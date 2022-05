Eleonora Venturini Storaro, fidanzata Gianluca Ginoble/ “Si chiama come mia madre”

Eleonora Venturini Storaro e Gianluca Ginoble non si nascondono più

Eleonora Venturini Storaro è la fidanzata di Gianluca Ginoble, la voce de Il Volo. Il cantante dopo diverso tempo è uscito allo scoperto ufficializzando la sua storia d’amore con la bellissima ragazza, nipote di Vittorio Storaro, direttore della fotografia e vincitore di tre premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore. Un amore importante quello che lega i due ragazzi come ha confermato proprio il tenore de Il Volo che, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, non solo ha confermato di essere felicemente fidanzato e innamorato, ma si è anche sbottonato facendo il nome della giovane fortunata.

“Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice” – ha detto gran voce Gianluca Ginoble, uno dei tre ragazzi de Il Volo che non ha più alcun timore di raccontare che il suo cuore è tutto per Eleonora Venturini Storaro!

Chi è Eleonora Venturini Storaro, fidanzata di Gianluca Ginoble

Ma chi è Eleonora Venturini Storaro, la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo? La nipote di Vittorio Storaro, direttore della fotografia e vincitore di tre premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore è una giovanissima ragazza che, proprio come il nonno, ha una grandissima passione per il mondo dell’arte e del cinema. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze della Moda e del Costume presso l’Università La Sapienza di Roma, Eleonora si sta specializzando frequentando il corso di Fashion Design presso l’Istituto Marangoni di Milano.

Nonostante non abbia ancora terminato il percorso di studio, Eleonora Venturini sta già lavorando come come graphic designer, muovendo così i primi passi nel mondo della moda e dell’arte. Un’accoppiata vincente quella tra Eleonora e Gianluca che finalmente sono usciti allo scoperto confermando il loro amore!











