CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON AVS ALLE ELEZIONI EMILIA ROMAGNA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI AVS

Quali sono gli eletti AVS in Emilia Romagna? Si è presentata nelle appena concluse Elezioni Regionali 2024 per la prima volta in Emilia Romagna la lista composta dai candidati consiglieri di AVS con l’ambizione di riuscire ad ottenere almeno una manciata di seggi nel futuro consiglio regionale del quale a brevissimo – non appena si concluderanno gli spogli e saranno resi noti tutti i risultati – potremo conoscere l’intera composizione tra maggioranza ed opposizione: dal conto suo, l’Alleanza Verdi-Sinistra ha deciso di unirsi anche sul territorio italiano al campo largo che – con PD, 5 Stelle, Futura e una civica – sostiene la candidatura di Michele de Pascale che si è conteso il titolo di presidente (oltre che con altri due civici) con Elena Ugolini, scelta dal centrodestra.

Per conoscere gli esiti delle elezioni e – di conseguenza – i nomi di tutti gli eletti tra le forze di AVS dovremo attendere ancora qualche ora e nel frattempo potrebbe far comodo a molti tra voi recuperare l’intera lista di consiglieri che potrebbero (forti dei voti) ottenere uno dei seggi delle varie circoscrizioni:

– Bologna: Silvia Zamboni, Simona Larghetti, Davide Celli, Fausto Tomei, Donatella Ascari, Diego Casali, Riccardo Lenzi, Massimo Masetti, Micaela Mazzoni, Alice Reina e Filippo Samachini

– Modena: Paolo Trande, Giorgia Bartoli, Tamara Calzolari, Francesco Cigarini, Alessandro Di Bona, Fabio Ferretti, Linda Fusara e Anna Paragliola

– Ferrara: Sara Tramarin, Marcello Folegatti, Federico Besio e Elisa Bratti

– Reggio Emilia: Paolo Burani, Cosimo Pederzoli, Monica Righini, Chiara Bernardi, Fabiana Bruschi e Francesco Bertè

– Forlì Cesena: Sara Londrillo, Milad Jubran Basir, Marta Garaffoni, Ignazio Palazzi e Alessandro Tassinari

– Ravenna: Caterina Capelli, Fausto Tomei, Massimo Donati e Maria Pia Galletti

– Rimini: Sauro Pari, Fortunato Stramandinoli, Simona Pronti e Domenica Del Prete

– Parma: Enrico Ottolini, Alberto Barbaliscia, Sara Conversi, Federico Cencig e Francesca Franceschi

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI AVS E PREFERENZE ALLE REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2020

Sempre restando in attesa dei risultati con tutti i nomi degli eletti per l’Alleanza Verdi-Sinistra sul territorio dell’Emilia Romagna, possiamo riavvolgere il nastro fino alle Elezioni del 2020 in cui – dicevamo già in apertura – l’Alleanza che conosciamo oggi non esisteva ancora: per avere un’idea sui risultati generali, possiamo fare riferimento alle liste di Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista e Progressista e di Europa Verde che sostenevano la candidatura del Dem Stefano Bonaccini poi entrato in Consiglio grazie al 51,42%, superiore di quasi otto punti percentuali rispetto al 43,63% che ottenne Lucia Borgonzoni sostenuta dal centrodestra.

Nel Consiglio regionale a maggioranza PD (titolare del 34,69% dei voti totali) che si insediò, le due liste oggi riconducibili ad AVS riuscirono ad ottenere – rispettivamente – il 3,77% e l’1,95% dei voti, corrispondenti a tre seggi per i loro eletti, che furono: Igor Taruffi e Silvia Zamboni per Bologna e una ancora ignota – ma oggi segretaria nazionale del Partito Democratico – Elly Schlein a Reggio Emilia.