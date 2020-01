Elezioni Regionali Emilia Romagna 2020/ Diretta, come si vota, risultati e exit poll

Si aprono le urne per le Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna, celebrate nel medesimo giorno delle Regionali in Calabria: si tratta di un appuntamento lungamente atteso da mesi, con risvolti locali ma inevitabilmente anche nazionali con il Centrodestra a guida Salvini che tenta la “spallata” decisiva contro il Governo Conte-2, a sua volta sempre più in difficoltà per crisi interne e per le recentissime dimissioni del leader M5s Luigi Di Maio. Il voto di oggi, con la diretta dei risultati che durerà fino al completamento dello spoglio elettorale, vede un testa a testa tra il Centrodestra della candidata Borgonzoni e il Centrosinistra del Governatore uscente Stefano Bonaccini: sono loro ad aver polarizzato la campagna elettorale, con la forte presenza dei temi nazionali che si sono incrociati a quelli regionali. E così con il leader Matteo Salvini a stretto contatto nei vari comizi piazza per piazza, si è contrapposto il movimento delle Sardine, nato proprio per sostenere Bonaccini contro la Lega: dai risultati molto si dirà dei prossimi passi della politica nazionale, ma prima di tutto occorre concentrarsi sulla battaglia alle Elezioni Regionali per chi dovrà guidare nei prossimi 5 anni una delle Regioni traino del Paese assieme a Lombardia e Veneto. Nel nostro speciale potremo dunque osservare chi partecipa al voto, dove e come si vota e quali sono le specifiche del sistema elettorale vigente in Emilia Romagna: il tutto ricordando come lo spoglio comincerà alle ore 23 subito dopo la chiusura dei seggi, mentre durante la giornata alle ore 12, 19 e 23 verranno diffusi i dati sull’affluenza alle urne. Alla chiusura dei seggi verranno anche emessi i primi dati di exit poll circa i risultati delle Elezioni Regionali, anche se bisognerà attendere i primi dati reali per avere un’idea su chi l’abbia spuntata tra Centrodestra e Centrosinistra.

I 7 CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI IN EMILIA ROMAGNA

Entrando nell’agone della sfida elettorale che si dipana davanti in questa lunga domenica di Elezioni Regionali, sono 7 i candidati ufficiali alla guida dell’Emilia Romagna anche inevitabilmente la campagna elettorale si è di fatto concentrata sul “duopolio” Centrodestra-Centrosinistra dando ben poco spazio agli altri candidati presenti nella scheda elettorale. Partendo dal Governatore uscente e candidato per il Centrosinistra, Stefano Bonaccini è sostenuto dalle liste di Pd, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa e Bonaccini Presidente; Lucia Borgonzoni è invece la principale sfidante, sostenuta dal Centrodestra unito con Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’ambiente. Gli altri 4 candidati alle Elezioni Regionali sono Simone Benini – vincitore delle Regionarie M5s – per il Movimento 5 Stelle, Stefano Battaglia per il Movimento 3V (no-Vax), Laura Bergamini per il Partito Comunista, Marta Collot per Potere al Popolo e Stefano Lugli per l’Altra Emilia Romagna.

COME SI VOTA ALLE REGIONALI 2020: LA SCHEDA ELETTORALE

Capire come si vota alle Elezioni Regionali in Emilia Romagna è semplice, una volta stabilito come si orienta il sistema elettorale in merito al decisivo “voto disgiunto”: per eleggere il nuovo Governatore è permesso in Emilia Romagna votare per un candidato Presidente e una lista ad esso non collegata. Seggi aperti tra le ore 7 e le 23, le modalità di voto oltre al voto disgiunto permesso dalla legge elettorale regionale non variano rispetto al consueto: sulla scheda elettorale è possibile votare solo una lista tracciando il proprio segno (così il voto finire anche al candidato Presidente ad esso collegato); è possibile però anche votare solo un candidato alla carica di Presidente; è possibile anche il voto per Governatore e lista ad esso collegato; infine, come dicevamo, è possibile il voto disgiunto, con voto al Governatore e ad una lista collegato ad un altro candidato. In totale vengono eletti 50 consiglieri, 40 dei quali con metodo proporzionale e mentre 9 più il seggio del presidente attribuiti come premio di maggioranza al Governatore vincitore: non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che otterranno nei risultati su tutta la Regione meno del 3% dei voti validi, a meno che non siano collegate a un candidato presidente capace di raggiungere come minima soglia il 5%.

ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA: COME ANDÒ NEL 2014

Si votava il 23 novembre 2014 le scorse Elezioni Regionali in Emilia Romagna e il risultato fu decisamente schiacciante nel momento di massima ascesa del Centrosinistra a guida Renzi (qualche mese prima ci fu il famoso 40% raggiunto dal Pd renziano alle Europee): Bonaccini era un candidato molto vicino all’allora segretario dem e ottenne il 49,05% dei consensi dopo una lunga e intensa campagna elettorale dove però il risultato non fu di fatto mai in discussione. Lo sfidante del Centrodestra, Alan Fabbri, prese “solo” il 29,85%, comunque in crescita nella Regione storicamente rossa qual’è l’Emilia Romagna: al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giulia Gilbertoni al 13,3%, risultato clamoroso per un partito nato non molti anni prima con il primo “Vaffa Day” di Beppe Grillo. È cambiata un’era politica, è evidente, eppure erano “solo” 5 anni fa: al quarto posto delle Regionali emiliane finì Maria Cristina Quintavalla di L’Altra Emilia Romagna, a seguire Alessandro Rondoni (2,66%) dell’Ncd-Udc, 1,12% per Maurizio Mozzanti di Liberi Cittadini. La distruzione dei seggi in Consiglio Regionale vide 31 posti assegnati alla maggioranza di Bonaccini, di cui 29 al Pd e 2 a Sel, mentre 11 seggi andarono al Centrodestra di Fabbri. 8 per la Lega, già all’epoca in netta ascesa rispetto a Forza Italia (2 seggi) e Fratelli d’Italia, 1 seggio eletto per il neo-nato partito della Meloni. 5 seggi finirono poi al Movimento 5 Stelle e 1 a L’Alta Emilia Romagna con la Quintavalla.





