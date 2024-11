ULTIMO GIORNO PER LE ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2024: DIRETTA RISULTATI DALLE 15 CON LO SPOGLIO DEL PRESIDENTE

Il momento atteso da mesi con le dimissioni del Governatore Bonaccini è ormai quasi giunto: oggi dopo le 15 sarà possibile scoprire i risultati delle Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024, iniziate ieri e da concludersi oggi lunedì 18 novembre con urne aperte alle 7 fino appunto alle 3 del pomeriggio. L’ennesima sfida Centrodestra vs campo largo da quando è in carica il Governo Meloni vede finora un’ampia vittoria delle componenti filo-esecutivo, ma è proprio con l’Emilia Romagna (e la parallela votazione in Umbria, stessi orari di oggi per i risultati) che il Centrosinistra prova a tirare una boccata d’ossigeno dopo la lunga sfilza di sconfitte dalle Politiche alle Europee fino a tutte le ultime Elezioni Regionali (ad esclusione della Sardegna).

Michele De Pascale raccoglie l’eredità politica locale di Bonaccini, ma il giovane sindaco di Ravenna per ottenere la poltrona di Presidente di Regione Umbria deve vedersela con la candidata civica appoggiata dal Centrodestra unito, ovvero la rettrice del Malpighi di Bologna Elena Ugolini: in una sfida alla vigilia data per “battezzata” al campo largo, dopo le forti polemiche per la gestione regionale delle due alluvioni negli ultimi due anni, il Centrosinistra punta ad una alta affluenza per legittimare una vittoria data per “scontata” dagli ambienti politici prima del silenzio elettorale. Per conoscere però tutti i risultati occorre badare bene agli orari di oggi, con le ultime ore per votare questo lunedì mattina (tra gli altri, anche Elly Schlein si recherà nel suo seggio di Bologna per votare De Pascale entro mezzogiorno) dalle 7 fino alle 15: qui tutte le info per sapere come si vota (ricordandosi che vale il voto disgiunto), mentre sono previsti gli exit poll e proiezioni finali sui risultati in diretta dai seggi a partire dalle ore 16.

RISULTATI ELEZIONI EMILIA ROMAGNA 2024, DE PASCALE VS UGOLINI: SONDAGGI EXIT POLL, QUANDO SI SAPRÀ CHI VINCE

Al netto dei consueti YouTrend per Sky TG24 e Swg per La7, il Consorzio Opinio Italia produrrà sondaggi, exit poll e proiezioni sulle Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 per la Rai fin dalle 15 con la chiusura dei seggi in tutta la regione: tenuto conto di un’affluenza che non si è rivelata affatto “alta” nella prima giornata di votazioni, è ipotizzabile che per sapere chi sarà il nome del nuovo Presidente dell’Emilia Romagna dopo i 9 anni di giunta Bonaccini si dovrà aspettare non più tardi della fine pomeriggio, inizio sera. Se poi gli exit poll e le prime proiezioni su dati reali dovessero avere una forbice molto netta a vantaggio di uno dei due candidati, ecco che allora i tempi si potrebbero accorciare di molto lasciando il “mistero” da risolvere solo sui consiglieri eletti e le preferenze raccolte dalle singole liste in Emilia Romagna.

Visto il tradizionale vantaggio del Centrosinistra nella regione più “rossa” possibile, anche i sondaggi prima del silenzio elettorale su queste Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024 non sono stati moltissimi e tutti registravano comunque un vantaggio del “campo largo” di Michele De Pascale sulla sfidante del Centrodestra: secondo i sondaggi realizzati da BidiMedia il 15 ottobre 2024, il sindaco Dem di Ravenna avrebbe quasi il 56% delle preferenze contro il 42,5% della ex sottosegretaria al MIUR nel Governo Monti. Per le analisi invece di Noto Sondaggi per “Il Resto del Carlino” la forbice di sarebbe abbassata prima del buio elettorale, con Ugolini al 44% contro il 52% di De Pascale, complice le polemiche contro la gestione del Centrosinistra sull’emergenza alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Servirà ora capire con gli exit poll (e soprattutto le proiezioni) di questo pomeriggio se i risultati della vigilia verranno confermati oppure ribaltati, clamorosamente: nel frattempo, in attesa dei seggi eletti e del nuovo Presidente dell’Emilia Romagna, ricordiamo che sono in 4 i candidati a concorrere per la vittoria finale sebbene due con amplissime possibilità più degli altri due outsider. Da Michele De Pascale con il “Campo largo” (Pd, AVS, M5s, Emilia Romagna Futura, Civici con De Pascale) a Donatella Tesei, governatrice uscente del Centrodestra (FdI, Forza Italia-Noi Moderati, Lega, Alternativa Popolare, Ugolini Presidente-Rete Civica) fino a Luca Teodori con “Lealtà-Coerenza-Verità” e Federico Serra candidato per Pci, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo.

AFFLUENZA PARZIALE E VOTO “LISCIO” AI SEGGI: LA DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA 2024

Una prima giornata di assoluta calma ieri alle urne per la prima giornata di diretta voto delle Elezioni Regionali Emilia Romagna 2024, senza le polemiche che per dire avevano accompagnato la recente tornata in Liguria e anche questo la dice probabilmente lunga sulla poca “contendibilità” che vi sarebbe in vista dei risultati in arrivo oggi con la seconda e ultima giornata di urne aperte. Con i due candidati principali che hanno entrambi votati alle prime ore della mattina – De Pascale a Cervia, Ugolini a Bologna – non vi sono state particolare polemiche o “contestazioni” ai seggi, con le 4297 sezioni impegnate a scrutinare i voti in arrivo purtroppo ancora una volta in “calo” rispetto alla precedente tornata tanto delle Regionali emiliane quanto delle recenti Europee 2024.

Alla chiusura dei seggi ieri sera alle ore 23 hanno votato infatti solamente il 35,77% degli aventi diritto residenti sul territorio emiliano con una diminuzione di (addirittura) 31,9 punti percentuali rispetto alla tornata elettorale del 2020 in cui votarono il 67,67%: un dato che si ripete del tutto identico – salvo leggere variazioni di pochi punti percentuali – in tutte e nove le circoscrizioni dell’Emilia Romagna.