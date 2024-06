Eletti Avs Urbino risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri Alleanza Verdi Sinistra

RISULTATI PREFERENZE ALLEANZA VERDI SINISTRA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Potrebbe fare il suo ingresso tra gli eletti nel nuovo Consiglio Comunale di Urbino Alleanza Verdi e Sinistra – Psi (Avs) dopo i risultati ottenuti nel primo turno delle Elezioni Comunali 2024, a patto che il ballottaggio emetta un verdetto favorevole per Federico Scaramucci, il candidato della coalizione del campo largo. Infatti, l’alleanza tra i Verdi e Sinistra Italiana con i socialisti ha prodotto il 4,42% al primo turno delle amministrative, alla luce dei 364 voti raccolti, che hanno contribuito al 44,73% che consente a Scaramucci di sfidare il candidato del centrodestra Maurizio Gambini, nonché sindaco uscente.

Per quanto riguarda le preferenze e gli eletti di Avs a Urbino, sono 402 quelle indicate, con un quarto dei voti circa che sono andati a Gianluca Carrabs (108), che negli ultimi giorni è stato protagonista di una bufera politica che potrebbe metterlo fuori gioco con un eventuale passo indietro, motivo per il quale è in allerta Loredana Bruscolini (60 preferenze). La vicenda riguarda un audio mandato a un candidato della Lega.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE AVS: DEBUTTO DOPO ELEZIONI URBINO 2019

Ma polemiche c’erano state ancor prima per un altro candidato consigliere al Comune di Urbino: si tratta di Bruno Malerba, che al primo turno ha ottenuto solo 7 preferenze, quindi non può aspirare a finire tra gli eletti di Avs in Consiglio comunale. In un post aveva attacco duramente le donne di destra, dicendo di preferire quelle di sinistra, perché le prime sarebbero “addomesticate e manomesse”.

Non sono mancate le critiche dalla stessa sinistra, oltre che dal candidato sindaco di centrosinistra Federico Scaramucci e dai compagni di partito. La situazione è tesa, dunque, a Urbino all’interno di Avs, che nel 2019 non figurava nella coalizione che sostenne Mario Rosati, poi sconfitto da Gambini, né al fianco di Sinistra per Urbino-Articolo Uno che si schierò cinque anni fa al fianco di Donato Demeli.

