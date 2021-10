Eletti Brentonico 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze: Astolfi vs Dossi

ELEZIONI BRENTONICO, RISULTATI BALLOTTAGGIO E PREFERENZE AL PRIMO TURNO

Tra poco scopriremo il nuovo sindaco ed i consiglieri eletti a Brentonico. Oggi, domenica 24 ottobre 2021, è il giorno del ballottaggio delle elezioni comunali in Trentino Alto Adige e dalle ore 7 alle ore 23 i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino. La sfida vede protagonisti Alessandra Astolfi e Dante Dossi, che hanno tagliato fuori al primo turno Imerio Lorenzini e Massimo Raffaelli.

Né Alessandra Astolfi né Dante Dossi hanno superato il 50 per cento di consensi al primo turno e tutto verrà deciso al ballottaggio. Parte in vantaggio l’assessora uscente Astolfi, alla guida della coalizione composta da Il bene comune, Naturalmente Brentonico e Officina civica: al primo turno ha raccolto il 43,9% (914 voti). Leggermente dietro Dossi, sostenuto da Insieme si può, Partito Democratico, Patt e Upt: 36,7% (764 voti).

ELETTI BRENTONICO: LE IPOTESI DI CONSIGLIO COMUNALE

Siamo in attesa dei risultati del ballottaggio delle elezioni comunali, solo in quel momento potremo delineare il nuovo Consiglio comunale. C’è da aspettare, dunque, per indicare gli eletti a Brentonico, ma possiamo già farci qualche idea sulla possibile composizione del Consiglio. La prima forza politica di Brentonico è Insieme si può con il 38,1%, seguita da Il bene comune al 19,9% e Il Faggio al 15,9%. Subito dopo Officina civica (13,6%) e Naturalmente Brentonico (8,5%). Passando ai voti di preferenza, i candidati consiglieri più votati di Insieme si può sono Francesco Sartori (110) e Silvia Mozzi (104), seguiti da Mauro Mazzurana (102). Per Il bene in comune ha fatto incetta di preferenze Ivano Tonolli (134), seguito da Mattia Simonetti (92). Tra i candidati consiglieri più votati troviamo anche Assia Zoller di Naturalmente Brentonico (117), Moreno Togni di Officina civica (124) e Quinto Canali de Il Faggio (92).

