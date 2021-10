Ballottaggi Trentino Sardegna 2021/ Diretta affluenza e risultati: Merano, Brentonico, Capoterra

A due settimane di distanza dal primo turno, ecco la diretta dei ballottaggi in Sardegna e Trentino Alto Adige. Sono tre i comuni al voto: parliamo di Merano, Brentonico e Capoterra. Nell’isola governata da Solinas si vota domenica 24 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 25 ottobre dalle 7 alle 15. Discorso diverso, invece, per Merano e Brentonico: al voto solo domenica 24 ottobre dalle 7 alle 23.

La diretta dello scrutinio dei ballottaggi in Trentino Alto Adige e Sardegna inizierà subito dopo la chiusura dei seggi: in quel momento scopriremo chi saranno i nuovi sindaci e chi comporrà i nuovi consigli comunali. Ovviamente Il Sussidiario vi terrà aggiornati anche a proposito dell’affluenza, con i dati parziali alle 12, 19, 23 di domenica. Per il secondo turno in Sardegna, anche l’affluenza finale alle 15 di lunedì.

Diretta ballottaggi Trentino e Sardegna: tutte le sfide

La diretta dei ballottaggi in Sardegna e Trentino Alto Adige è alle porte, ma entriamo nel dettaglio delle sfide in programma per questo secondo turno. Partiamo dall’unico confronto in terra sarda, quello di Capoterra: domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021 i cittadini sono chiamati alle urne per decidere chi sarà il nuovo primo cittadino tra Beniamino Piga (appoggiato da sei liste civiche di area centrosinistra) e Beniamino Garau (Lega, Psd’Az, Sardegna 2020 più due liste civiche).

Passiamo adesso ai ballottaggi in Trentino Alto Adige. A Merano sono stati chiamati alle urne 30 mila cittadini per scegliere il nuovo sindaco tra l’ex sindaco verde Paul Rosch e il candidato del Centrodestra Dal Medico. A Brentonico, invece, il confronto vede protagonisti l’assessora uscente Alessandra Astolfi (Il bene comune, Naturalmente Brentonico, Officina civica) e Dante Dossi (Insieme si può, Partito Democratico, Patt, Upt).

Come si vota ai ballottaggi in Trentino e Sardegna per le elezioni Comunali 2021

In attesa di conoscere i primi risultati dei ballottaggi in Sardegna e Trentino Alto Adige, ricordiamo come si vota a questo secondo turno. La procedura è molto più semplice rispetto al primo turno di due settimane fa. Gli aventi diritto infatti devono solo decidere con una X il candidato sindaco prescelto. Non è considerato il voto disgiunto e non è necessario apporre un segno sulla lista, dato che vincerà la coalizione del candidato che ottiene più voti. Come avvenuto nei comuni al voto lo scorso settimana, non è necessario esibire il green pass (stesso discorso anche per i presidenti di seggio e scrutatori). Per poter partecipare alla votazione, sarà necessario esibire come sempre un documento di identità: la carta d’identità, il passaporto, la patente, il libretto della pensione, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato (purché munite di foto e timbro o altra segnatura equivalente) o le tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali.

