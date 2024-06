Eletti centrodestra Urbino, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi, nomi consiglieri con Gambini

RISULTATI PREFERENZE CENTRODESTRA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Il centrodestra si è presentato unito in un’unica lista a sostegno di Maurizio Gambini, ottenendo un risultato che non può dirsi soddisfacente, sebbene il sindaco uscente sia al ballottaggio alle Elezioni Comunali 2024 contro Federico Scaramucci, che è invece il candidato del campo largo. La coalizione formata da Fratelli d’Italia (Fdi), Lega, Forza Italia e Unione di centro (Udc) ha totalizzato il 8,72% delle preferenze in virtù dei 717 voti nel primo turno delle amministrative. Fare previsioni sugli eletti a Urbino del Centrodestra riguardo la composizione del nuovo Consiglio comunale è complicato, visto che gli equilibri dipendono inevitabilmente dall’esito del ballottaggio.

Dunque, molto potrebbe cambiare a seconda di chi diventerà sindaco tra Gambini e Scaramucci per lo stesso centrodestra, ma possiamo indicare quali sono i candidati consiglieri che aspirano a un posto tra gli eletti a Urbino perché tra i più votati della loro lista: Elisabetta Foschi (196 voti), Francesca Fedeli (87 voti), Laura Scalbi (74 preferenze), Francesco Duranti ed Emanuela Pelliccia (entrambi a 58 preferenze).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE DEL CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI URBINO 2019

Sarà interessante capire quanti seggi eletti otterrà il centrodestra alla luce dei risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 a Urbino anche per valutarli alla luce di quanto accaduto nel 2019, quando il centrodestra aveva sostenuto già Maurizio Gambini, ma non si era presentato con una sola lista. In quel caso Forza Italia si era unita a Unione di centro (Udc) e Sgarbi Rinascimento, ottenendo 500 voti per il 5,97% delle preferenze, conquistando un seggio occupato da Laura Scalbi con 130 voti, lo stesso ottenuto dalla Lega, che invece aveva raccolto 512 voti per il 6,11% portando Federico Cangini in Consiglio comunale con 75 voti. Non c’era, dunque, Fratelli d’Italia (Fdi), che pur essendo in Italia il primo partito, non è riuscito a trainare la coalizione di centrodestra in maniera significativa, ma ciò potrebbe comunque non compromettere la corsa di Maurizio Gambini per la conferma alla guida della città di Urbino.











