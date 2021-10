ELETTI FAVARA 2021, PREFERENZE SEGGI/ Risultati voto: ballottaggio Palumbo-Montaperto

FAVARA, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: IL BALLOTTAGGIO

Anche per Favara servirà il ballottaggio per capire chi potrà essere il prossimo sindaco del Comune commissariato dal 4 agosto (e dopo che lo scorso 15 agosto l’ex Presidente del Consiglio Comunale Lupo venne assassinato): i risultati delle Elezioni Comunali 2021 nel popoloso Comune in provincia di Agrigento non hanno sciolto la sfida della vigilia tra Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto.

Eletti Canicattì 2021, preferenze seggi/ Risultati voto: ballottaggio Corbo-Sciabarrà

In attesa di capire gli effettivi eletti, la sfida tra i candidati sindaco ha visto il Dem Palumbo ottenere circa 600 voti in più dello sfidante appoggiato da Fdi e liste civiche di Centrodestra: 37,34% per Palumbo, 34,51% per Montaperto, una battaglia all’ultimo voto che vede escluso per pochi voti di meno il candidato di Lega-Democrazia Cristiana-Forza Italia Giuseppe Infurna (28,15%). «Il voto disgiunto – spiega Palumbo commentando i risultati di Favara – ha premiato la mia coalizione e ciò ci invoglia a credere che possiamo migliorarci al turno di ballottaggio. I cittadini non gradiscono più la presenza di deputati che vengono da fuori ad imporre le loro condizioni». La battaglia al ballottaggio – domenica 24 e lunedì 25 ottobre – sarà però durissima visto che in linea teorica il Centrodestra potrebbe compattarsi con molti voti di Infurba che potrebbero trasferirsi su Montaperto, decisamente più vicino ideologicamente rispetto all’ex Rifondazione Comunista Palumbo.

ELETTI ALCAMO 2021, SEGGI CONSIGLIO/ Risultati Comunali: Surdi confermato sindaco

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale per Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige. Dati: Favara – Canicattì – Adrano – Vittoria – Alcamo – Olbia – Carbonia – Merano

PREFERENZE FAVARA: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

A spoglio terminato, in attesa di conoscere gli effettivi consiglieri eletti alle Elezioni Comunali 2021 – sarà infatti solo il ballottaggio a definire chi avrà la maggioranza nel prossimo Consiglio Comunale di Favara – ecco qui di seguito le possibili ipotesi di composizione dei seggi della maggioranza, in base alle preferenze scrutinate nelle schede elettorali in Sicilia.

Green Pass, in arrivo Dpcm e linee guida PA/ ‘Libretti’ istruzione lavoro: le regole

Ipotesi Palumbo Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Favara (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Antonio Palumbo:

– Favara per Beni Comuni 6,67%: Cucchiara, Airò, Infantino

– Pd 5,8%: Bellavia, Liotta, Bennardo

– L’Altra Favara 3,03%: Attardo, Cucchiara, Costa

Ipotesi Montaperto Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Favara (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato Salvatore Montaperto:

– Diventerà Bellissima 10,43%: Favara, Bacchi, Mugnemi

– Fdi 8,64%: Agnello, Vullo, Crapanzano

– Vivi Favara 8,06%: Pitruzzella, Fratello, Baldacchino

– Udc 6,94%: Milazzo, Lombardo, Di Naro

– Montaperto per Favara Sindaco 6,7%: Maglio, Virone, La Grecia

– Facciamo Squadra 5,58%: Nipo, Sorce, Caramazza

– Fab aria nuova 3,93%: Vassallo, Moscato, Trupia

Possibili seggi anche per i più votati nella coalizione di Infurna come Democrazia Cristiana (10,26%), Forza Italia (5,2%) e Lega (4,13%).



© RIPRODUZIONE RISERVATA