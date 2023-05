Eletti FdI Trapani, voti preferenze elezioni comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI ELETTI FDI A TRAPANI: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Nello spoglio al fotofinish per le Elezioni Comunali 2023 a Trapani la spunta il sindaco uscente Giacomo Tranchida sostenuto da liste civiche, Pd ed esponenti della Lega: dei 24 consiglieri eletti solo 2 sono in quota FdI in quanto il candidato sindaco Maurizio Miceli è stato sconfitto nonostante un ottimo 37,23% ottenuto nei risultati delle Amministrative conclusesi ieri (9.968 preferenze totali).

Tranchida ottiene il 42,45% superando così al pelo il quorum fissato per la vittoria al primo turno: bastano così le 11.364 preferenze, battendo il Centrodestra di Miceli e il candidato M5s-De Luca Francesco Brillante al 13,63% (3648 preferenze). I risultati definitivi delle Elezioni Comunali 2023 a Trapani vedono dunque il sindaco uscente Tranchida imporsi, seppur con fatica, con 16 seggi conquistati di cui 4 consiglieri con Trapani Tua (Lega), 2 I Democratici (Pd), 2 Tranchida sindaco per Trapani, Uniti per Trapani 2, Trapani al Centro 2; 8 vanno alle opposizioni, ovvero 2 Popolari e Autonomisti, 3 Amo Trapani e 2 FdI (più il candidato sconfitto Miceli). Di seguito i nomi ufficiosi degli 2 consiglieri eletti di Fdi a Trapani (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Maurizio Miceli (candidato sconfitto)

Gaspare Gianformaggio

Paola Damiano

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI TRAPANI 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Trapani 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Maurizio Miceli. Il partito guidato dal primo ministro Giorgia Meloni si è schierato al fianco degli altri partiti di centrodestra, ad eccezione della Lega: a sostegno di Miceli troviamo anche Forza Italia e le liste civiche Noi con la Sicilia, Amo Trapani e Miceli sindaco.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Angelo Maria Pia, Barbara Michele, Barraco Federico, Bonello Simona, Caltagirone Simona, Cerro Rosario, D’Aguanno Carlo, Dell’Aquila Luigi, Damiano Paola, Farsaci Christian, Galante Antonella, Gianformaggio Gaspare, Lamia Nicolò detto Nicola, Leanza Basilio Alessandro, Magaddino Chiara, Marchello Claudia, Miceli Maurizio, Minaudo Aldo, Morici Andrea, Polizzi Claudio, Ritondo Michele detto Ritunno, Sugameli Vincenzo, Tranchida Palma Margherita, Vassallo Flavio detto Giuseppe.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI TRAPANI 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Trapani nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FdI deve fare i conti con un esame importante. Il partito guidato da Giorgia Meloni non si presentò alle comunali di cinque anni fa, preferendo restare fuori dal dibattito tra i candidati di Forza Italia e Lega. Ora Fratelli d’Italia si presenta a Trapani con una forza dirompente: il partito è cresciuto tantissimo nel corso degli ultimi anni, tanto da diventare il primo su scala nazionale. L’obiettivo è quello di rappresentare il partito più votato del centrodestra in città, con l’ambizione di essere la lista più votata di Trapani.

