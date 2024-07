I SONDAGGI POLITICI QUORUM-YOUTREND IN “CONTROTENDENZA”: CALA MELONI, SALE IL RESTO DEL CENTRODESTRA, GUADAGNA IL M5S

Nella non eccessiva quantità estiva dei sondaggi politici nazionali – un grande classico dell’estate italiana dove la politica “di base” spesso si prende pause anche più “lunghe” delle canoniche chiusure del Parlamento – balza all’occhio una controtendenza piuttosto netta tra le intenzioni di voto raccolte da Swg per TgLa7 e i nuovi sondaggi di Quorum-YouTrend per SkyTG24. Se infatti i dati a disposizione visti lunedì con Enrico Mentana vedevano il record raggiunto da Giorgia Meloni con FdI salita al 30%, per i sondaggi politici YouTrend raccolti tra il 17 e il 18 luglio il gruppo facente parte dei Conservatori europei è dato in calo importante dello 0,7%.

Il Centrodestra di contro non soffrirebbe la discesa di Fratelli d’Italia fino al 28,5% in quanto tanto Forza Italia quanto soprattutto la Lega recuperano terreno facendo rimanere la coalizione stabilmente appena sotto il 50% dei consensi nazionali. I numeri espressi da YouTrend vedono infatti Tajani recuperare lo 0,3% salendo fino al 9,3% mentre Salvini con il Carroccio sale dello 0,5% e raggiunge quota 8,6% nei sondaggi politici post-Elezioni Europee. Sul fronte sinistro invece, crescita netta del M5s di Giuseppe Conte che piazza la “best performance” della settimana con +0,9% in soli 7 giorni: i grillini risalgono al 10,5% dopo il tonfo delle ultime Elezioni, rosicchiando qualcosa al Pd di Elly Schlein che invece cala sotto il 24% e si piazza al 23,8%.

SCENDE IL “CAMPO LARGO” CON IL CALO DI AVS: COSA SUCCEDE NEI SONDAGGI POLITICI PER I PARTITI “MINORI”

Dopo la “top5” dei partiti con più consensi, i sondaggi politici YouTrend di questa fine luglio mostrano un calo generale del “campo largo progressista”, vista la discesa oltre che del Pd anche di Fratoianni, Calenda e Renzi. In sostanza, solo il M5s questa settimana avrebbe recuperato qualche voto percentuale dopo la confitta cocente alle Europee: le intenzioni di voto – che confrontano i dati i relazione ai precedenti del 1 luglio – danno l’Alleanza Verdi-Sinistra scesa al 6,4% con perdita netta dello 0,4%.

Nonostante il calo, AVS di Fratoianni e Bonelli resta saldamente davanti a tutti gli altri partiti che già erano rimasti fuori dal Parlamento Europeo per la legge dello sbarramento: Azione scende al 2,9% perdendo addirittura lo 0,8%, non va meglio Renzi con Italia Viva che calano all’1,9%, risale di poco PiùEuropa con il 2,1% complessivo a livello nazionale. Per chiudere la rassegna quotidiana di sondaggi politici elettorali ecco la lista di Michele Santoro a tinte pacifiste: per Pace Terra e Dignità il valore attuale è calato dell’1,2% in neanche un mese, arrivando all’1,3% su base nazionale.