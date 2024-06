Eletti Fratelli d’Italia Firenze, preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Schmidt

RISULTATI PREFERENZE FDI FIRENZE AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI

Non solo Europee, la lista FdI ha raccolto ottimi risultati anche alle Elezioni Comunali 2024, come il caso di Firenze: nel primo turno delle Amministrative, il boom di preferenze per il Centrodestra a sostegno del candidato sindaco Eike Schmidt è rappresentato proprio da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Alla vigilia di questo ballottaggio per le Amministrative Firenze 2024, la lista FdI si presenta con il 13,15% di preferenze (sul 32% complessivo del direttore degli Uffizi) – ben 22.597 voti totali – e dunque con buonissime opportunità di una nutrita rappresentanza di eletti nel nuovo Consiglio Comunale, a prescindere di quale sarà la maggioranza.

In attesa dei risultati definitivi dei ballottaggi alle Elezioni di Firenze ecco i dati e i possibili eletti in quota FdI nel duplice scenario che si apre davanti allo spoglio di lunedì 24 giugno pomeriggio: in caso di trionfo del Centrodestra, la maggior parte dei 22 seggi in dote al Centrodestra in Consiglio andranno a Fratelli d’Italia. Tra i candidati più votati e possibili eletti di FdI a Firenze vi sarebbero Angela Sirello (con 1126 preferenze), Emanuele Draghi (1125), Matteo Chelli (1010), Giovanni Gandolfo (807), Alessia Galdo (587, potenziale vicesindaco di Schmidt), Roberto Sbenaglia (272), Scheila Papucci (240), Luciano Bozzo (201) e Gianni Fedeli (179). Se invece il Centrosinistra di Sara Funaro la spuntasse al ballottaggio, ecco che la pattuglia di FdI in Consiglio vedrebbe “solo” 4 eletti: si tratta di Sirello, Draghi, Chelli, Gandolfo. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI FDI ALLE ELEZIONI FIRENZE 2024, QUALI ELETTI?

A sostegno della Lista Eike Schmidt sindaco di Firenze troviamo i candidati per i seggi eletti della maggioranza di governo, leggasi FdI, Forza Italia e Lega, e in questo focus vogliamo soffermarci in particolare sull’elenco dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, i più “popolari” alla luce del grande risultato alle elezioni del settembre di due anni fa.

Ma chi sono questi candidati consiglieri comunali di Firenze 2024? La lista dei potenziali eletti di Fdi a Firenze è composta in totale da 36 esponenti del primo partito in Italia secondo i sondaggi e precisamente: Bannini Daniela, Bazzecchi Alberto, Bertelli Andrea, Bozzo Luciano, Bufanio Francesca Maria, Cagliari Christian Timothy, Carbone Maria Giovana, Castelli Giampaolo, Chelli Matteo, Di Bello Matteo, Diana Giovanni, Draghi Alessandro Emanuele, Fedeli Gianni, Fossi Andrea, Frosali Paola, Galdo Alessia, Gandolfo Giovanni detto Gandalf, Innocenti Chiara, Ippolito Elisabetta, Istrate Cristina Teonia, Lomascolo Stella Maria, Manzini Leonardo, Mattioli Marchi Andrea, Nelli Duccio, Paolucci Roberto, Papucci Sheila, Perini Patrizia, Sammarco Gregorio, Sandri Annunziata, Sbenaglia Roberto, Sicari Antonella, Sirello Angela, Superbi Paolo, Trallori Riccardo, Valente Leonardo Maria detto Valente Leonardo, Zangheri Franco. Si tratta di una lista leggermente sbilanciata verso gli uomini che rappresentano FdI con 21 esponenti contro i 15 in Rosa. Jacopo Cellai, neo presidente di Fratelli d’Italia Firenze (ma non candidato), nel presentare pochi giorni fa il programma, ha parlato di un lavoro partito da mesi, suddiviso in 107 punti che toccano gli argomenti più svariati: “C’è tutto ciò che riteniamo importante per I cittadini”, ha detto. Gli ha fatto eco il senatore Paolo Marcheschi secondo cui è un programma che può portare il centrodestra alla vittoria, convinto che il “fortino rosso” stia crollando.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2019

L’ultima volta che si è votato alle elezioni di Firenze è stata nel 2019: come è andata la tornata elettorale di 5 anni fa? Andiamo a scoprirlo assieme a cominciare dal precisare che all’epoca vinse la coalizione del centrosinistra dell’attuale sindaco Dario Nardella, esponente del Partito Democratico, che ottenne 22 seggi.

Come in altre tornate elettorali di un lustro fa, nel centrodestra primeggiò la Lega, risultato il primo partito più votato nel cuore della Toscana, mentre gli eletti di FdI stentarono. In totale la coalizione a destra ottenne 10 eletti, con sei che andarono alla Lega, mentre il partito dell’attuale presidente del consiglio, Giorgia Meloni, si dovette accontentare di un solo seggio, quello di Alessandro Draghi. Fratelli d’Italia ottenne all’epoca solo un misero 4,24 per cento, leggermente peggio di Forza Italia che ottenne invece il 4,25 per cento dei voti e che conquistò anch’esso un solo seggio. Restava un altro seggio che era in ballo fra il forzista Mario Razzanelli e la candidata Fratelli d’Italia Lorenzi Francesca, che alla fine andrò al primo.

