Risultati ballottaggi Elezioni Comunali 2024/ Diretta spoglio: sindaci eletti Bari, Firenze, Perugia, Lecce…

DIRETTA BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI: FINO A QUANDO SI VOTA, SPOGLIO E RISULTATI

L’impegnativo mese elettorale di giugno si chiude definitivamente oggi con i risultati dei ballottaggi per le Elezioni Comunali 2024, due settimane dopo l’election day con tanto di Europee e Regionali Piemonte: 107 Comuni “superiori” (ovvero sopra i 15mila abitanti) al voto ieri e oggi, lunedì 24 giugno 2024, per il secondo turno decisivo ad eleggere nuovi sindaci eletti e Consigli Comunale.

A differenza dell’anomala votazione dell’8-9 giugno scorsi, quando per motivi di richieste dell’Unione Europea si è dovuti votare di sabato e domenica, si torna alle origini con i seggi aperti oggi per i ballottaggi dalle 7 fino alle 15 (dopo che ieri sera i seggi sono stati chiusi alle 23 con questa affluenza finale parziale), con lo spoglio in diretta con tutti i risultati che scatterà subito dopo la chiusura delle urne. Vista la particolare elezione con solo ballottaggi, nel tardo pomeriggio si dovrebbe avere la situazione completa con tutti i risultati dell’affluenza generale finale (al primo turno si chiuse con il 62,61%) e soprattutto con tutti i sindaci eletti nelle 107 città al voto per le Elezioni Comunali 2024.

DOVE SI VOTA: I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO CON TUTTI I SINDACI ELETTI NEI 15 CAPOLUOGHI E I 14 IN BILICO

Sui 29 Capoluoghi alle prese con le Elezioni Amministrative 2024 al primo turno 15 sindaci sono già stati eletti con le rispettive nuove maggioranze, gli altri 14 invece dovranno attendere questa sera per la proclamazione dei risultati ballottaggi. Ecco qui i seguito dove e quali sindaci sono già stati eletti due settimane fa evitando il ballottaggio:

– Bergamo: Elena Carnevali (Cs)

– Biella: Marzio Oliviero (Cd)

– Pavia: Michele Lissia (Cs)

– Cesena: Enzo Lattuca (Cs)

– Ferrara: Alan Fabbri (Cd)

– Modena: Massimo Mezzetti (Cs)

– Forlì: Gian Luca Zattini (Cd)

– Reggio Emilia: Marco Massari (Cs)

– Prato: Ilaria Bugetti (Cs)

– Livorno: Luca Salvetti (Cs)

– Pesaro: Andrea Biancani (Cs)

– Ascoli Piceno: Marco Fioravanti (Cd)

– Pescara: Carlo Masci (Cd)

– Cagliari: Massimo Zedda (Cs)

– Sassari: Giuseppe Mascia (Cd)

Per gli altri 14 Comuni capoluogo invece impegnati ancora stamane con le votazioni verso i risultati ballottaggi Elezioni Comunali 2024 le sfide incrociate sono quasi tutte dominate dal bipolarismo Centrodestra vs Centrosinistra, con alcune realtà con esperimenti di “campo largo” (Pd+M5s+AVS) e altre dove le liste civiche hanno un grande predominio (come a Potenza o Avellino). Qui di seguito ecco tutte le sfide rimaste da definire per sindaci eletti, liste e Consigli Comunali, cominciando ovviamente dalle due città con maggiori riflettori per l’eredità importante delle giunte uscenti: a Firenze, dove l’eredità di Nardella andrà o al candidato del Centrodestra Eike Schmidt o alla piddina Sara Funari, con decisivi i voti andati agli altri candidati di centro-sinistra al primo turno, dalla renziana Saccardi alla ex Pd Del Re. A Bari invece la sfida al ballottaggio è tra il dem Vito Leccese e il leghista Fabio Romito, con il sindaco uscente Antonio Decaro appena eletto col Pd al prossimo Europarlamento. Ecco invece tutte le altre 12 sfide verso i risultati dei ballottaggi Elezioni Comunali 2024 (prima il candidato che ha ottenuto più preferenze al primo turno):

– Cremona: Alessandro Portesani (Cd) vs Leonardo Virgilio (Cs)

– Rovigo: Valeria Cittadin (Cd) vs Edoardo Gaffeo (M5s-civiche)

– Vercelli: Roberto Scheda (Cd) vs Gabriele Bagnasco (Cs)

– Verbania: Riccardo Brezza (Cs) vs Giandomenico Albertella (civiche)

– Perugia: Vittoria Ferdinandi (Cs) vs Margherita Scoccia (Cd)

– Urbino: Maurizio Gambini (Cd) vs Federico Scaramucci (Cs)

– Campobasso: Aldo De Benedittis (Cd) vs Marialuisa Forte (Cs)

– Avellino. Antonio Gennaro (Cs) vs Laura Nargi (civiche)

– Potenza: Francesco Fanelli (Cd) vs Vincenzo Telesca (civiche)

– Lecce: Adriana Poli Bortone (Cd) vs Carlo Salvemini (Cs)

– Vibo Valentia: Roberto Cosentino (Cd) vs Vincenzo Romeo (Cs)

– Caltanissetta: Walter Tesauro (Cd) vs Annalisa Petitto (Cs)

RISULTATI BALLOTTAGGI, GLI ALTRI COMUNI: TUTTE LE SFIDE DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Oltre ai 14 capoluoghi al ballottaggio, per tutti gli altri Comuni al voto alcune sfide hanno comunque interesse nazionale nonostante non facciano provincia direttamente: al Nord Italia in Lombardia attendono sindaci e consiglieri eletti dai risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 le città popolose di Lainate, Novate Milanese e Settimo, così come a Rivoli in Piemonte e Rapallo in Liguria, e nelle laziali Civitavecchia, Palestrina, Tarquinia le più importanti al voto.

Sempre al Centro ballottaggi anche a Pontedera, Cortona, Empoli, Piombino, Montecatini Terme e Tresignana in Toscana mentre nelle Marche il secondo turno è atteso a Recanati, Colle d’Anchise invece nel Molise. Nel Sud troviamo poi i ballottaggi anche ad Aversa, Torre Annunziata, Casal di Principe, Castel Volturno, San Giuseppe Vesuviano, Nocera Superiore: per la Calabria protagonista Gioia Tauro, in Puglia invece si vota anche a Manfredonia, San Severo, San Giovanni Rotondo, Putignano, Copertino e Santeramo in Colle.

Occorre infine ricordare come per voti di lista e preferenze dei consiglieri che saranno eletti valgono i risultati prima dei ballottaggi al primo turno: le modalità per come si vota i ballottaggi delle Elezioni Comunali sono infatti molto semplici, la scheda presenta solo i due nomi dei candidati sindaco con indicate le liste a supporto. Si vota segnando uno solo dei due candidati, non esiste voto disgiunto e appunto i voti per i singoli partiti restano quelli raccolti durante le votazioni di due settimane fa.











