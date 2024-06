Risultati Elezioni Comunali Firenze 2024/ Diretta spoglio proiezioni: ballottaggio Funaro (Pd)-Schimdt (Cdx)

DIRETTA SPOGLIO PER LE ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2024: ORARI RISULTATI CON DATI REALI

È in corso dalle ore 14 lo spoglio con tutti i risultati ufficiali delle Elezioni Comunali Firenze 2024, forse l’appuntamento tra le 3700 Amministrative di questa speciale tornata con Europee e Regionali Piemonte maggiormente significativo, assieme al voto di Bari. Con una lunga campagna elettorale che ha visto la sinistra del due volte consecutivo sindaco di Firenze Dario Nardella “rompersi” in tre tronconi, i risultati che emergeranno questo pomeriggio/sera dopo gli scrutini potrebbero confermare in pieno gli exit poll pubblicati nella serata di ieri.

Le Comunali a Firenze si profilano infatti verso un iper-annunciato ballottaggio tra il Centrodestra di Schmidt e il Pd di Funaro, anche se decisivi potrebbero essere le ripartizioni e le preferenze che otterranno gli altri candidati con rispettive liste. Ciò che finora sappiamo sulle Elezioni Comunali a Firenze è certamente il dato finale sull’affluenza, in attesa che preferenze liste e candidati arrivino via via con lo spoglio in diretta dai seggi di Firenze (nella notte hanno scrutinato infatti per le Elezioni Europee): calando di poco rispetto ai risultati di 5 anni fa, i votanti fiorentini sono andati alle urne per il 64,42% degli aventi diritto, appena il 4% in meno del 2019. Dirette: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

RISULTATI EXIT POLL COMUNALI FIRENZE 2024: VERSO IL BALLOTTAGGIO TRA FUNARO E SCHMIDT, TUTTI I DATI

Stando nel frattempo agli exit poll pubblicati questa notte da Opinio per Rai, i risultati delle Elezioni Comunali a Firenze 2024 dovrebbero condurre abbastanza serenamente verso un secondo turno di ballottaggio da disputarsi domenica 23 e lunedì 24 giugno prossimi (tornando alla tradizionale modalità di voto con orari 7-23 la domenica e 7-15 il lunedì). La candidata “erede” di Nardella per guidare la città di Firenze in quota Pd rimaneva con una forbice tra il 42 e il 46% delle preferenze, davanti al candidato unico del Centrodestra ed ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt con il 30-34% dei consensi. Al terzo posto la candidata renziana Stefania Saccardi, con il 6-8% di range per le preferenze, le stesse ottenute dall’ex Pd Cecilia Del Re.

Osservando invece le proiezioni sempre di Opinio per Rai sui dati reali (copertura campione del 6%), i risultati delle Comunali Firenze 2024 non vedono grossi scossoni rispetto agli exit poll: la proiezione di questo pomeriggio dà infatti Funaro al 41,6% davanti a Schmidt con il 32,5%, Saccardi al 6,1% e Del Re al 6%. Resta da capire con il prosieguo dello spoglio in diretta da Firenze quali preferenze e risultati avranno ottenuto sia le singole liste che gli altri candidati sindaco, ovvero Lorenzo Masi (M5s), Francesca Marrazza (RiBella Firenze), Dimitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune), Francesco Zini (Firenze Cambia), Andrea Asciuti (Firenze Vera) e Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce).

SEGGI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE FIRENZE: COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE

Capire chi sarà il nuovo sindaco di Firenze ma anche con quale maggioranza potrà entrare in Consiglio Comunale, questi i dubbi che i risultati delle Elezioni Comunali 2024 dovranno sciogliere per l’importante capoluogo di regione: se poi lo si saprà già oggi o nel ballottaggio tra due settimane, questo solo lo spoglio in diretta dalle 360 sezioni fiorentine lo potrà dire. Di sicuro occorre ricordarsi come funziona il sistema elettorale comunale a Firenze e quanti seggi eletti comporranno il prossimo Consiglio in carica tra il 2024 e il 2029.

Con sistema proporzionale, ogni lista ottiene numero di consiglieri eletti pari ai voti presi, con minima soglia di sbarramento al 3%: a Firenze si aggiunge poi il premio di maggioranza per il candidato sindaco vincitore (pari al 60% dei seggi). A Firenze sono in tutto 36 i consiglieri comunali da eleggere a livello cittadino: se al primo turno viene eletto un candidato sindaco, e la coalizione ottiene almeno il 40%, in giunta tale alleanza avrà il 60% dei seggi; lo stesso accade in caso di vittoria al ballottaggio con i medesimi conteggi. Può comunque accadere però il caso dell’anatra zoppa, ovvero una vittoria di una coalizione senza però avere la maggioranza dei consiglieri: se infatti un candidato è vincente al primo o secondo turno ma le liste-coalizioni opposte prendono più del 50% ecco che si presenta il cortocircuito di un Consiglio Comunale con un sindaco ma senza la maggioranza, imponendo dunque un accordo con una o più liste d’opposizione per poter governare.











