Eletti Futura democratica Caltanissetta, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi, nomi consiglieri

RISULTATI PREFERENZE FUTURA DEMOCRATICA CALTANISSETTA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

La lista Caltanissetta Futura e Democratica si appresta a fare il suo ingresso nel Consiglio Comunale dopo il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024, perché a prescindere dall’esito, è riuscita a superare la soglia di sbarramento del 5 per cento per eletti e seggi con i risultati ottenuti nel primo turno. L’esito del ballottaggio, però, è decisivo perché designerà il nuovo sindaco e la sua squadra di governo, dunque Caltanissetta Futura e Democratica capirà se farà parte della maggioranza con Annalisa Petitto o se sarà all’opposizione.

Partiamo dai numeri: Caltanissetta Futura e Democratica ha ottenuto 2.026 voti pari al 7,42%, quindi sono due gli scenari che si prospettano per quanto riguarda i nomi dei consiglieri eletti, anche se già si ragiona sui potenziali assessori, con Paola Sanfilippo e Giancarlo Larocca indicati dalle indiscrezioni tra i possibili membri della squadra di governo in caso di vittoria contro il candidato del centrodestra Walter Tesauro. Se dovesse vincere quest’ultimo, e quindi la lista Caltanissetta Futura e Democratica andasse all’opposizione, allora otterrebbe solo un seggio con Armando Turturici che ha ottenuto 456, più delle 351 di Carlo Vagginelli. Se invece vincesse Petitto le Elezioni Comunali 2024 a Caltanissetta, allora la lista Futura e Democratica otterrebbe quattro seggi, con gli eletti Armando Turturici, Carlo Vagginelli, Giancarlo La Rocca (265 voti) e Ivo Cigna (262).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FUTURA DEMOCRATICA ALLE ELEZIONI CALTANISSETTA 2019

Nella seconda di queste ipotesi, quella che auspica la lista Caltanissetta Futura e Democratica che sostiene Annalisa Maria Petitto alle Elezioni Comunali 2024, però sarebbe in bilico Chiara Fruscione con le sue 192 preferenze, se tra i quattro Larocca dovesse davvero essere scelto come assessore. Il condizionale è d’obbligo non solo perché tutto dipende in primis dall’esito del ballottaggio, ma anche perché poi subentrano ragionamenti e strategie, motivo per il quale bisognerà attendere l’ufficialità delle nomine per avere un disegno chiaro e completo del nuovo Consiglio Comunale non solo a Caltanissetta, perché è un discorso che vale in generale per tutte le amministrative.

Nel caso di Caltanissetta, bisognerà poi capire se vi saranno alleanze inedite e nuovi equilibri, visto che il M5s ha respinto l’ipotesi del campo largo con la candidata Petitto, sostenuta però dal Pd che appare senza simbolo in quanto confluito nella lista Futura de Democratica, come avvenne nel 2019, quando il Pd presentò una lista, ma senza simbolo, “Progressisti per Caltanissetta“, a sostegno di Salvatore Messana e che vide tra gli eletti solo una sua consigliera, l’attuale candidata sindaco Petitto, grazie al 6,68%.











