ECCO I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON LA LEGA ALLE ELEZIONI UMBRIA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI LEGA

Chi sono gli eletti Lega in Umbria? Tra qualche ora potremo finalmente conoscere tutti i nomi degli eletti in occasione delle Elezioni Regionali 2024 in Umbria con gli occhi – in particolare – puntati sulla Lega che proprio su questo territorio nel 2019 riuscì ad ottenere un solido 36,95% dei voti sorreggendo praticamente da sola l’intera coalizione di centrodestra che riuscì a conquistare la presidenza grazie al nome di Donatella Tesei che – forte proprio del successo dell’attuale legislatura – è stata riconfermata per questa nuova corsa elettorale; sempre sostenuta da tutti i partiti attualmente maggioritari al Governo.

In attesa dei risultati delle Elezioni Regionali Umbria 2024 per vedere se il Carroccio è riuscito a riconfermare l’eccellente exploit delle scorse elezioni, possiamo tornare un attimino indietro per recuperare i nomi di tutti i candidati indicati nella lista umbra leghista e che potremo presto vedere eletti tra i banchi del nuovissimo Consiglio Regionale:

Enrico Melasecche Germini, Valeria Alessandrini, Marina Amori, Corrado Belloni, Grazia Biscossi, Francesco Cenciarini, Paola Fioroni, Fabrizio Gareggia, Michela Giuliani, Euro Grilli, Gianluca Luciani, Valerio Mancini, Francesca Mele, Federica Montagnoli, Fabio Mosciatti, Groffredo Pucci, Manuela Puletti, Francesco Ricci, Giacomo Sottili e Luca Valigi.

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI LEGA E PREFERENZE ALLE REGIONALI UMBRIA 2019

Insomma, l’attesa della Lega è certamente eguagliare – se non addirittura superare – i risultati conseguiti in Umbria nel 2019 anche in questo 2024, riconfermando quell’ottimo 36,95% dei voti che rese il Carroccio il primissimo partito a livello regionale: in coalizione solamente Fratelli d’Italia riuscì a superare il 10%, mentre i forzisti si fermarono a quota 5,5%; il tutto con il Partito Democratico che – dall’altra parte dell’ideologica barricata – arrivò fino al 22,33 per cento.

Conti alla mano, il centrodestra nelle Elezioni Regionali Umbria 2019 ottenne complessivamente una solida maggioranza del 57,55% a favore dell’attuale candidata (e governatrice uscente) Donatella Tesei; con la Lega che poté vantare la bellezza di 8 consiglieri eletti: Valerio Mancini, Stefano Pastorelli, Valeria Alessandrini, Francesca Peppucci, Paola Fioroni, Daniele Nicchi, Daniele Carissimi ed Eugenio Rondini.