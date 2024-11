ULTIME ORE DI VOTO PER LE REGIONALI UMBRIA 2024: CAOS AL SEGGIO DI CASTEL RINALDI (PERUGIA)

Manca ormai pochissimo alla chiusura dei seggi in tutta l’Umbria per conoscere i primi risultati delle Elezioni Regionali 2024: in attesa di capire l’affluenza finale, con il testa a testa Tesei-Proietti pronto a prendere una netta direzione forse già dopo i primi exit poll delle ore 15, va segnalato questa mattina un episodio spiacevole avvenuto a Castel Rinaldi, provincia di Perugia, dove la sindaca rieletta lo scorso giugno è stata spintonata appena dopo aver votato per le Elezioni Regionali Umbria 2024.

Ne danno notizie le cronache locali e “La Repubblica”: si chiama Elena Sabbatini, area Centrodestra-civica, rieletta alle Comunali 2024 vittoria netta: una donna appena fuori dal seggio l’ha colpita e spintonata, causandole contusioni a diverse parti del corpo. Ignoto il gesto, oltre alle parole proferite confusamente dalla donna contro la sindaca di Castel Rinaldi: si tratta, seppur di un episodio spiacevole di minima violenza politica, per fortuna dell’unico vero momento di tensione nelle due giornate di voto che stanno per esaurirsi con l’arrivo dei risultati in diretta dopo le ore 15.

Al più tardi questa sera sapremo chi sarà il nuovo Presidente dell’Umbria e, di conseguenza, se il sognato “3-0” del “campo largo” alla vigilia delle Elezioni Regionali 2024 si archivierà definitivamente o se verrà comunque portato a casa da Schlein & Co. un 2-1 finale (Liguria al Centrodestra, Emilia Romagna e appunto Umbria al Centrosinistra). Per sapere i primi risultati sulle Elezioni Regionali Umbria 2024 manca dunque pochissimo, con le ultime ore disponibili oggi 18 novembre – dalle 7 alle 15 – per gli indecisi affinché possano esprimere il proprio diritto di voto.

Nella prima giornata di votazione ieri nelle 1000 sezioni in cui è divisa l’Umbria l’affluenza al ribasso l’ha fatta da padrone, con un calo netto rispetto alle ultime Elezioni regionali del 2019 (dove trionfò il Centrodestra di Donatella Tesei contro il Centrosinistra di Vincenzo Bianconi) ma anche rispetto alle Europee, dove si votava sempre su due giorni. I dati in diretta dal Viminale indicano un rallentamento generale delle aree più provinciali, mentre il voto “tiene” a Perugia e a Terni, così come ad Assisi dove proviene la sindaca Stefania Proietti, candidata Pd e capace di una lotta testa a testa con la Governatrice uscente. Qui trovate tutte le informazioni per capire come si vota in queste ultime ore di Elezioni Regionali (tenuto conto che il voto disgiunto in Umbria non è consentito, ndr) mentre va ricordato che potremo avere i primi risultati nel pomeriggio grazie agli exit poll e proiezioni in arrivo da Consorzio Opinio Italia per la Rai, Swg per La7 e YouTrend per SkyTG24.

RISULTATI ELEZIONI UMBRIA 2024, TESEI VS PROIETTI: SONDAGGI EXIT POLL, QUANDO SI SAPRÀ CHI VINCE

Visto l’esiguo numero di elettori rispetto ad altre Regioni e visto anche il basso dato sull’affluenza delle ore 23, è ipotizzabile pensare che si potrà sapere forse già dal tardo pomeriggio chi sarà il nuovo Presidente dell’Umbria: a differenza però dall’Emilia Romagna dove l’esito appare più “scontato”, il testa a testa dato dai sondaggi pre-silenzio elettorale consiglia prudenza nel fermarsi ai primi exit poll che arriveranno dopo le ore 15. Il divario molto stretto tra la Presidente uscente Tesei e la sfidante del “campo largo” Proietti potrebbe portare ad un rush finale fino all’ultimo voto, come avvenuto già due settimane fa con le Elezioni Regionali in Liguria.

Secondo i sondaggi raccolti e pubblicati da BidiMedia prima del buio elettorale in Umbria, i risultati delle Elezioni Regionali davano un Centrodestra davanti di un’incollatura al “campo largo”, con 48,2% di Tesei contro il 47,7% di Proietti. Allo stesso tempo, altri sondaggi prodotti da Techno Consumer a fine ottobre 2024 vedevano la Presidente dell’Umbria in forbice tra il 45 e il 50% contro il 43-48% della sindaca di Assisi e leader del Centrosinistra umbro. In una campagna elettorale giocata a metà tra i temi nazionali (lo scontro Governo Meloni-campo largo su Manovra, migranti e sanità) e quelli regionali, come le liste d’attesa, i trasporti e le riforme avviate dalla giunta Tesei.

Occorre solo attendere qualche ora e tutti i dubbi – dal Presidente alla maggioranza fino ai consiglieri eletti nei 21 seggi in palio – saranno fugati dai primi risultati con exit poll, poi seguiti dalle proiezioni su dati reali e poi infine con i dati effettivi dal Viminale: sono in tutto 9 i candidati che si sfidavano ai nastri di partenza delle Elezioni Regionali Umbria 2024, ecco dunque con tutte le liste collegate e che potrebbero togliere voti vitali al duo favorito per la vittoria alle urne. Da Tesei col Centrodestra unito (più Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi) al Campo largo con Stefania Proietti che raccoglie quasi tutta la sinistra, ad eccezione di Renzi che è stato costretto da Conte a rimuovere il simbolo di Italia Viva (lasciando però i candidati dentro le varie liste civiche): a sfidarli, Marco Rizzo con Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa Riformista, come Martina Leonardi assieme alle liste che racchiudono Rifondazione, PCI e Potere al Popolo; tra gli altri candidati civici con poche chances di eleggere consiglieri vi sono Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso). Fabrizio Pignalberi (Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia), Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’Umbria), Giuseppe Paolone con Forza del Popolo e Giuseppe Tritto con Umani Insieme Liberi.

AFFLUENZA IN CALO NELLA PRIMA GIORNATA DI DIRETTA RISULTATI ELEZIONI UMBRIA 2024: REBUS SULL’EFFETTO BANDECCHI

Esattamente coma avvenuto in Emilia Romagna anche per la prima giornata di Elezioni Regionali Umbria 2024 l’effetto bassa affluenza ha colpito queste due ultime tornate elettorali dell’anno: il trend in calo netto già dalle Europee si è confermato con un’affluenza finale che difficilmente potrà superare quota 50%, bensì potrebbe assestarsi attorno al 45% circa salvo impennate dell’ultima ora questa mattina.

In una prima giornata di relativa calma in diretta dai seggi (non si sono segnalate polemiche né accuse di episodi controversi ai seggi), occhi puntati nell’affluenza soprattutto a Terni sul potenziale “effetto Bandecchi”, ovvero il voto trainato dal vulcanico leader di Alternativa Popolare nonché sindaco di Terni, in sostegno al Centrodestra di Tesei dopo l’accordo chiuso già prima del voto ligure. La Governatrice uscente punta molto sui risultati della lista Bandecchi per spingere il rush finale contro il “campo largo” di Proietti: a giudicare dall’affluenza di ieri, l’effetto in termini di più elettori ai seggi è riuscito in parte, con un calo generalizzato che ha colpito anche le città Perugia e Terni dove comunque si è mantenuto una media sopra quella regionale. I risultati alle ore 23 del 17 novembre dicono – infatti – che in tutto il territorio umbro solamente il 37,79% degli elettori hanno deciso di esprimere il loro voto, con un calo di addirittura 26,9 punti percentuali rispetto al 2019 in cui votarono il 64,69 per cento; confermando (tragicamente) la disaffezione degli elettori dalle urne elettorali.