Lega, eletti e preferenze Elezioni Umbria 2019/ Consiglieri regionali e seggi: i nomi

La Lega passa all’incasso dopo le Elezioni Regionali in Umbria. È stato un trionfo, con Donatella Tesei eletta col 57,55 per cento delle preferenze e un risultato storico non solo per il centrodestra in Umbria, ma in particolare per il Carroccio, che ha raggiunto il 36,94 per cento. A questo punto il partito di Matteo Salvini potrà contare in Umbria su una folta presenza di consiglieri. E infatti, per quanto riguarda il nuovo consiglio regionale, la Lega probabilmente ne avrà otto. Al momento i dati relativi alle presenze sono parziali, ma a quanto risulta al momento – con 962 sezioni scrutinate su 1.005 – il recordman di preferenze sarebbe Valerio Mancini, che tocca quota 6.476 voti. Dietro di lui Stefano Pastorelli con 5.717 voti, Francesca Peppucci che ha raccolto 4.830 preferenze, trenta in più dell’assessore alla scuola del comune di Terni Valeria Alessandrini, poi Paola Fioroni con 4.639 voti, Daniele Nicchi a 4.032, Eugenio Rondini con 3.657 e l’avvocato Daniele Carissimi a quota 3.592. Gli ultimi tre al momento sono sul filo. La beffa in casa Lega è per Enrico Melasecche Germini, che di voti finora ne ha raccolti 3.498.

LEGA, CONSIGLIERI ELETTI E PREFERENZE NEL 2015

La Lega di Matteo Salvini ha fatto un bel balzo in avanti dal punto di vista dei consiglieri eletti rispetto alla precedente tornata elettorale. Alle elezioni regionali in Umbria del 2015 il Carroccio ottenne il 13,99% (49.203 voti), primo partito del Centrodestra ma con numeri decisamente inferiori rispetto a quelli registrati ieri, la percentuale infatti più alta di sempre. Con quella della precedente tornata elettorale il partito di Matteo Salvini riuscì ad assicurarsi due seggi, finiti a Valerio Mancini (eletto con 2903 preferenze) e ad Emanuele Fiorini (eletto con 2477 preferenze). Ricordiamo che Valerio Mancini – dal 2014 coordinatore della Lega Nord nella provincia di Perugia – è stato candidato anche in questa tornata elettorale come capolista, sarà dunque rieletto in Consiglio regionale. Il ragioniere Emanuele Fiorini, invece, è passato a Fratelli d’Italia dopo l’addio al Carroccio datato marzo 2019 ed anche lui è stato candidato a supporto della neo presidente Donatella Tesei.



