Eletti Liberi per cambiare Urbino, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

RISULTATI PREFERENZE LIBERI PER CAMBIARE URBINO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Liberi per cambiare si conferma primo partito a Urbino dopo il primo turno delle Elezioni Comunali 2024, quindi anche se il ballottaggio decreterà il nuovo sindaco e la composizione del Consiglio comunale, si possono già fare delle riflessioni sui possibili consiglieri eletti in virtù dei risultati ottenuti nella prima fase. La lista civica che sostiene la candidatura del sindaco uscente Maurizio Gambini ha ottenuto il 34,03% delle preferenze in virtù di 2.800 voti che hanno contribuito in maniera importante e decisiva al 47,96% ottenuto da Gambini e, più in generale, dalla coalizione di centrodestra.

Dunque, Liberi per cambiare a Urbino, in caso di vittoria del suo candidato, dovrebbe riuscire a confermare la sua compagine o addirittura a incrementare il numero di consiglieri eletti. I primi otto candidati consiglieri di Liberi per cambiare a Urbino che hanno ottenuto più voti sono Giulia Volponi (364 voti), Massimiliano Sirotti (221), Lara Ottaviani (197), Carla Biccari (187), Ivan Santi (157), Francesco Guazzolini (156), Marianna Vetri (149), Giuseppina Maffei (144).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE “LIBERI PER CAMBIARE” ALLE ELEZIONI URBINO 2019

Già in occasione delle precedenti elezioni comunali Liberi per cambiare a Urbino era riuscito a ottenere la percentuale più alta tra le liste candidate: nelle amministrative del 2019 aveva ottenuto il 33,42% per 2.800 voti nella sfida contro il candidato di centrosinistra Mario Rosati. L’aspetto particolare che emerge dall’analisi dell’andamento in queste elezioni è che il numero di voti è esattamente lo stesso, dunque non è cambiato: sono stati ottenuti 2.800 voti nel 2019 come nel 2024.

Un caso senza dubbio speciale a livello di statistiche. Per quanto riguarda invece i consiglieri eletti in Consiglio comunale, Liberi per cambiare a Urbino aveva la rappresentanza maggiore in virtù dei 7 seggi ottenuti e occupati da Sandro Paganelli (276 voti), Massimiliano Sirotti (241) e Giuseppina Maffei (230), che si sono entrambi migliorati quest’anno, Nicola Rossi (219), Marianna Vetri (209), che ha raccolto più voti, Roberto Cioppi (121) e Laura Quaresima (118).











