Eletti lista Rocca Presidente, voti preferenze Elezioni Lazio/ Seggi nomi consiglieri

Tra i 30 eletti nella coalizione di Centrodestra alle Elezioni Regionali Lazio 2023 un consigliere sarà in quota Lista Civica Francesco Rocca Presidente: quando mancano ancora pochissime sezioni da scrutinare per i risultati definitivi, nel prossimo Consiglio Regionale del Lazio la maggioranza sarà composta da 30 consiglieri eletti, di cui 22 in quota FdI, 3 a testa per Lega e Forza Italia, 1 per Udc e Lista Civica Rocca Presidente; all’opposizione restano i 14 dell’area pro-D’Amato mentre 5 vanno alle liste M5s-Bianchi.

Nei risultati ufficiosi la lista civica di Rocca Presidente ottiene il 2,03% delle preferenze con 31437 voti totali: in particolare la lista del neoeletto Presidente Francesco Rocca ottiene tra i seggi eletti in maggioranza il consigliere Luciano Mario Crea con 663 preferenze guadagnate; primo dei non eletti esclusi attualmente dal Consiglio Regionale è Civita Di Russo con 544 preferenze. In quanto Presidente eletto, Rocca entra ovviamente in Consiglio Regionale come 50esimo seggio.

LISTA ROCCA PRESIDENTE, RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: NON ELETTI, CHI RESTA FUORI

Il manager ed ex Presidente di Croce Rossa mondiale Francesco Rocca, commentando a caldo i risultati entusiasmanti delle Elezioni Regionali Lazio 2023 ha spiegato che quella di ieri è una vittoria «nettissima» ed è «merito di tutti noi. A cominciare da Meloni che mi ha scelto». Nell’intervista al “Messaggero” il neo Governatore del Lazio lancia il suo programma per i primi mesi di guida della Regione: «si comincia dal Giubileo che è dietro l’angolo. Quello del 2025. Vanno messi subito in piena funzionalità tutti i Pronto Soccorso. Questo è fondamentale. Occorre dare l’impressione, ma concreta e non d’immagine, che la sicurezza sanitaria a Roma e nelle altre città che saranno coinvolte nell’Anno Santo sia una condizione garantita al meglio. E chiederò uno sforzo straordinario a tutte le aziende dei trasporti per la massima efficienza nella mobilità di chi arriva per questo grande evento».

«L’ammodernamento del sistema infrastrutturale – conclude Rocca – riguarda anche il Giubileo. Bisogna evitare che Roma venga congestionata e insieme occorre rendere efficiente il sistema della mobilità per far raggiungere ai turisti e ai pellegrini gli oltre 370 Comuni del Lazio». Nella sua lista civica Francesco Rocca Presidente, che riesce dunque ad entrare in consiglio con un seggio, restano però esclusi tra i non eletti candidati come Civita Di Russo (544 preferenze), Carolina Casini (509), Maria Scibetta (343) a Roma, Fabio Forte (1199 voti) a Frosinone, Antonio Costanzi (559), Renato Bacciardi pur con 2193 preferenze guadagnate.

