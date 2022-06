Eletti Lodi 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE LODI: RISULTATI ELEZIONI 2022

Il Centrosinistra trionfa, a sorpresa, alle Elezioni Comunali 2022 in Lodi con Andrea Furegato eletto sindaco con il 59,03% dei consensi: non ci sarà bisogno del ballottaggio insomma per avere l’esatta composizione del prossimo Consiglio Comunale con tutti i seggi eletti tra le varie liste di maggioranza e opposizione.

Con la vittoria al primo turno sono già disponibili infatti i numeri esatti dei seggi, con tanto di preferenze conclusive e di ipotesi dunque “concrete” sui prossimi consiglieri eletti in Consiglio: grazie al 59,03% ottenuto da Furegato (frutto di 11.246 voti conquistati), la maggioranza di Centrosinistra avrà 20 seggi al prossimo Consiglio Comunale, mentre i rimanenti 11 andranno al Centrodestra di Sara Casanova. Per i 20 seggi della maggioranza a sostegno di Furegato sindaco: 10 per il Pd (24,56% preferenze), 4 Buongiorno Lodi (9,92%), 2 Lodi Civica Milanesi (5,6%), 1 Lodi Comune Solidale (4,88%), 1 per 110 % Lodi-EuropaVerde-Sinistra Italiana (4,82%), 1 Luca Scotti Lodi al Centro (4,63%), 1 Premoli per Lodi (2,7%). Gli 11 seggi del Centrodestra invece sono così ripartiti: 3 Lega (9,42%), 3 Casanova Sindaco (9,07%), 3 FdI (8,34%), 2 Il Broletto con Maggi (6,82%). A secco Forza Italia e M5s. Risultati spoglio Lodi – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI LODI 2022: I POSSIBILI NOMI

In attesa della piena ufficialità della Commissione Elettorale del Comune di Lodi per i nuovi eletti in Consiglio Comunale di Lodi, eccoci qui per provare a ragionare – in base alle preferenze ottenute dalle singole liste alle Elezioni Comunali 2022 – su quali candidati consiglieri hanno al momento ottime possibilità di venire eletti per i prossimi 5 anni tra maggioranza e opposizione. Ecco qui di seguito alcuni dei possibili nuovi consiglieri eletti (in quanto i più votati delle rispettive liste), in attesa della “bollinatura” che arriverà solo nelle prossime settimane:

Maggioranza con Furegato sindaco

– Pd: i più votati sono Laura Tagliaferri (420 preferenze), Simone Piacentini (252), Michela Merola (238), Simonetta Pozzoli (215)

– Buongiorno Lodi: Manuela Minojetti (276), Antonio Ugge’ (166), Cristiano Galletti (102), Alessandro Martino (98)

– Lodi Civica Milanesi: Francesco Milanesi (393), Federica Colizzi (164)

– Lodi Comune Solidale: Silvana Cesani (295)

– Europa Verde-Sinistra Italiana: Stefano Caserini (175)

– Luca Scotti Lodi al Centro: Gianluca Scotti (180)

– Premoli per Lodi: Tommaso Premoli (131)

Opposizione con Sara Casanova consigliere eletto (7.807 voti)

– Lega: Eleonora Ferri 170, Luigi Augussori 118, Pietro Foroni 97

– FdI: Giulia Baggi (304)

– Casanova Sindaco: Gianmario Invernizzi (70), Elena Maiocchi (67), Mariagrazia Sobacchi (50)

– Il Broletto con Maggi: Lorenzo Maggi (509).

