Eletti M5s, voti preferenze Elezioni Friuli Venezia Giulia/ Nomi consiglieri e seggi

VOTI LISTA M5S REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA: PRIMI DATI PREFERENZE

In attesa di conoscere i risultati ufficiali sugli eletti M5S in Friuli Venezia Giulia, possiamo dire con certezza che siamo di fronte alla rielezione del Presidente Massimiliano Fedriga, che quando le sezioni scrutinate sono 1349 su 1360, è fermo al 64,19% dei voti, al primo posto. Segue Massimo Moretuzzo, sostenuto anche dal M5S, con il 28,42%. Una sconfitta, dunque, per il centrosinistra in queste elezioni. Andiamo però ora a vedere quelli che sono nello specifico i risultati del Movimento Cinque Stelle, che invece ha ottenuto il 2,41% come terzo partito della coalizione.

Per quanto riguarda i consiglieri, a Trieste (275/276), Elena Danielis è la più votata con 196 preferenze. A Gorizia, con 153 sezioni scrutinate su 153, Anita Valle è prima con 310. A Udine, con 484 su 491 sezioni scrutinate, è prima Maria Rosaria Capozzi con 83 voti. A Tolmezzo è primo Stefano D’Incà con 96 voti, quando sono state scrutinate tutte le 121 sezioni. A Pordenone è primo Mauro Capozzella con 297 voti (312/319).

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la lista del M5s a sostegno del candidato di centrosinistra Massimo Moretuzzo. Sono 29 i candidati del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali 2023 del Friuli Venezia Giulia. Tanti volti nuovi quelli scelti da Giuseppe Conte e i suoi collaboratori, alle prese con un restyling totale da Nord a Sud. Come sempre, i candidati sono suddivisi su cinque circoscrizioni provinciali: 8 candidati nella circoscrizione di Trieste, 5 candidati nella circoscrizione di Gorizia, 7 candidati nella circoscrizione di Udine, 3 candidati nella circoscrizione di Tolmezzo e 6 candidati nella circoscrizione di Pordenone.

M5s Trieste: Elena Danielis, Alessandro Danieli, Adriana Panzera, Cristian Bacci, Rossana Venier, Pasquale Giannelli, Alessandro Barburini e Paolo Magnani.

M5s Gorizia: Anna Valle (detta Anita), Brian Harland, Adriana Panzera, Gualtiero Pin, Marco Piemonte.

M5s Udine: Pompea Maria Rosaria, Marco Castenetto, Loredana Pozzatello, Cesidio Antidormi, Alberto Giacomuzzi, Gianluigi Moise, Luca Michelutti.

M5s Tolmezzo: Dina detta Diana Forgiarini, Stefano D’Incà, Silvio Puntel.

M5s Pordenone: Monica Santarossa, Mauro Capozzella, Kirby Grando, Marco Grilli, Fiorino Finos, Alessandro Ambroset.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

Alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia del 2018 il M5s ha sostenuto la candidatura in solitaria di Alessandro Fraleoni Morgera. Come sappiamo, il candidato grillino è arrivato terzo dietro il vincitore Massimiliano Fedriga e il candidato di centrosinistra Sergio Bolzonello: 11,67 per cento, totale di 62.775. Il Movimento 5 Stelle ha dovuto fare i conti con un brusco calo di gradimento, ottenendo il 7,06% per cento – per un totale di 29.810 voti – assicurandosi quattro seggi in Consiglio regionale: Andrea Ussai (circoscrizione di Trieste), Ilaria Del Zovo (circoscrizione di Gorizia), Cristian Sergo (circoscrizione di Udine) e Mauro Capozzella (circoscrizione di Pordenone).

