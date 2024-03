Eletti Noi Moderati Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nome consigliere con Marsilio

REGIONALI ABRUZZO, 1 CONSIGLIERE ELETTO PER NOI MODERATI

La lista Noi Moderati in Abruzzo riesce ad entrare nel prossimo Consiglio Regionale dopo gli ottimi risultati raggiunti nelle Elezioni Regionali 2024 di domenica 10 marzo: a spoglio concluso e con risultati definitivi, il Centrodestra di Marsilio si conferma vincitore dopo 5 anni e ottiene in tutto 17 seggi tra i consiglieri eletti. Di questi, Noi Moderati vince il “derby” interno tra centristi con l’Udc e riesce a far eleggere un consigliere nel prossimo Consiglio Regionale Abruzzo, ovvero Marianna Scoccia (circoscrizione L’Aquila).

Maurizio Lupi/ “Sulla sicurezza Milano è tornata indietro di 30 anni”

Come conferma la nota diffusa stamane dal gruppo che unisce i partiti di Maurizio Lupi e Giovanni Toti, «Il centro destra, in Abruzzo, conferma con il 53,50% dei voti, Marco Marsilio Presidente e Noi Moderati con oltre 15.000 voti, pari al 2,70% , sarà presente in Consiglio regionale con la nostra Marianna Scoccia Consigliere Regione Abruzzo». Soddisfatto lo stesso leader Lupi che ai microfoni dell’Adnkronos commenta così i risultati delle Regionali: «Il centrodestra vince, i moderati continuano a crescere e si confermano protagonisti. Il voto dei cittadini abruzzesi ha confermato le aspettative ed ha premiato il buon governo degli ultimi cinque anni: una doppia delusione per un’opposizione che ha trasformato queste elezioni in un test nazionale, sperando in un “effetto Sardegna”, che non c’è stato». Secondo il deputato ed ex Ministro milanese (ma di origini abruzzesi), il Centrodestra vince quando riesce a puntare sulle storiche caratteristiche: «la forza del buongoverno, l’unità della coalizione e la valorizzazione delle sue quattro anime – tutte fondamentali -, la scelta di candidati di spessore, la serietà ed il pragmatismo. Noi moderati, come in Sardegna, continua a crescere, triplica i voti delle elezioni politiche e sfiora il 3%, dando un contributo determinante».

MANOVRA DI BILANCIO 2024/ Lupi: “un miliardo in più per le famiglie, il nostro contributo per la natalità”

ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO, I RISULTATI DI NOI MODERATI E DELLE ALTRE LISTE CON MARSILIO

In termini di risultati netti, Noi Moderati cresce come lista rispetto al 2019 e si piazza al sesto posto nella coalizione di Centrodestra tornata vincente con il Governatore rieletto Marco Marsilio: il 2,68% finale fa appunto eleggere 1 consigliere nei 17 seggi in palio per la coalizione vincente. Gli altri seggi eletti risultano essere gli 8 di FdI, 4 Forza Italia, 2 Lega e Marsilio Presidente; a secco invece l’Udc che resta così fuori dal Consiglio Regionale.

Per le preferenze delle liste, Fratelli d’Italia risulta il primo partito d’Abruzzo con il 24,1%, davanti a FI 13,44%, Lega 7,56%, Marsilio Presidente 5,72%, Noi Moderati appunto con il 2,68% e Udc con l’1,17%. I risultai completi per le liste di Centrodestra a sostegno di Marsilio vedono il trionfo col 54,17% contro il 45,33% del Centrosinistra o campo largo: in termini invece di voti ai due candidati, Marsilio vince le Regionali con il 53,5% elle preferenze contro il 46,5% di Luciano D’Amico.

MANOVRA DI BILANCIO 2024/ Lupi: “un miliardo in più per le famiglie, il nostro contributo per la natalità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA