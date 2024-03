Eletti Abruzzo nuovo Consiglio Regionale/ Composizione seggi con Marsilio Presidente: 17 Centrodestra, 12 Csx

IL POSSIBILE NUOVO CONSIGLIO REGIONALE IN ABRUZZO: 31 ELETTI, ECCO COME SARANNO DIVISE LE LISTE

Con un spoglio “record” per velocità, siamo già in grado di fornire la composizione del nuovo Consiglio Regionale di Abruzzo dopo la vittoria di Marsilio nei risultati delle Elezioni Regionali 2024 tenutesi domenica 10 marzo: i dati di lista sono già definitiva, mancano per il momento solo quelli complessivi sulle preferenze che serviranno per definire i nomi dei 31 nuovi consiglieri che occuperanno per i prossimi 5 anni il Consiglio Regionale con sede in Piazza Unione a Pescara.

Oltre ai 29 consiglieri eletti nelle singole 4 liste circoscrizionali, entrano di diritto nella nuova Assemblea i due candidati Presidenti: il Governatore eletto in area Centrodestra, Marco Marsilio, e lo sfidante sconfitto Luciano D’Amico del “campo largo progressista”. Ebbene, la maggioranza vincente avrà 17 consiglieri in totale mentre il Centrosinistra i rimanenti 12, qui di seguito il dettaglio di tutti i seggi assegnati alle singole liste dai dati ufficiali del portale Eligendo del Viminale:

Seggi maggioranza con Marsilio Presidente

– FdI 8 seggi

– Forza Italia 4

– Lega 2

– Marsilio Presidente 2

– Noi Moderati 1

– Udc 0

Seggi opposizione con D’Amico consigliere

– Pd 6 seggi

– Abruzzo Insieme 4

– M5s 2

– Azione-Socialisti Popolari Riformatori 1

– Alleanza Verdi-Sinistra 1

– Riformisti e Civici (Italia Viva-Psi) 0

ELETTI CON MARSILIO E D’AMICO IN CONSIGLIO REGIONALE: I RISULTATI DI TUTTE LE LISTE

In attesa dunque delle preferenze totali che esprimeranno i singoli 29 eletti nel nuovo Consiglio Regionale d’Abruzzo, resta valida la regole espressa dal sistema elettorale di queste Elezioni Regionali: 7 i consiglieri previsti per ogni circoscrizione dell’Aquila, di Teramo e di Pescara, 8 invece a Chieti. Nella vittoria di Marsilio, rieletto Governatore per la seconda volta consecutiva, spicca il dato importante di FdI e Forza Italia che prendono il posto di rilievo che fu della Lega 5 anni fa: sul “campo largo” invece flop importante del M5s che passa dal 19 al 7%, mentre tiene il Pd di Schlein. Ecco di seguito i risultati delle singole liste con relative preferenze totali (per il totale coalizioni il Centrodestra ottiene il 54,17% contro il 45,33% del “campo largo”):

Centrodestra

– FdI 24,10% (139.578 voti totali)

– Forza Italia 13,44% (77.841)

– Lega Salvini 7,56% (43.816)

– Marsilio Presidente 5,72% (43.816)

– Noi Moderati Lupi 2,68% (15.516)

– Udc-Democrazia Cristiana 1,17% (6.784)

Campo largo progressista

– Pd 20,29% (117.487 voti totali)

– Abruzzo Insieme 7,66% (44.353)

– Movimento 5 Stelle 7,01% (40.629)

– Azione-Socialisti Popolari Riformatori 4% (23.156)

– Alleanza Verdi-Sinistra 3,57% (20.655)

– Riformisti e Civici 2,81% (16.275)

Sul fronte preferenze al momento possiamo confermare alcuni dati in arrivo dalle singole preferenze delle circoscrizioni: il più votato in casa Centrodestra è l’assessore uscente alla Sanità, il meloniano Paolo Gatti (Teramo), appena davanti al forzista Roberto Santangelo (L’Aquila). Bene anche Sospiri (FI), mentre in casa Centrosinistra il più votato è il consigliere regionale uscente Sandro Mariani (Pd, Teramo) davanti all’ex segretario regionale Pd Silvio Paolucci (Chieti).

