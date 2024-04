Eletti Orgoglio Lucano-Renzi Basilicata, preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Bardi

REGIONALI BASILICATA: 1 CONSIGLIERE ELETTI CON ORGOGLIO LUCANO, LA LISTA DI RENZI

Con un ottimo risultato in termini di preferenze, anche la lista Orgoglio Lucano ottiene un seggio tra gli eletti in quota Centrodestra dopo i risultati ufficiali delle Elezioni Regionali Basilicata 2024: la riconferma di Vito Bardi alla guida della Regione porterà nel nuovo Consiglio Regionale una coalizione più allargata rispetto a quella uscente dimostrando come il “vero” campo largo in Lucania sia il Centrodestra. Con diversi esponenti vicini a Italia Viva-il Centro, i risultati vedono i centristi di Renzi ottenere un seggio nel prossimo Consiglio dando seguito all’accordo programmatico ottenuto con il Governatore Bardi dopo lo strappo clamoroso ad inizio campagna elettorale con il Centrosinistra.

Calenda con Azione e Renzi con “Orgoglio Lucano” entrano così in maggioranza facendo eleggere i propri rappresentanti: nel caso della lista civica renziana il nome del nuovo consigliere eletto è Mario Polese (3492 preferenze totali), accompagnato durante la campagna elettorale da diversi membri di Italia Viva, in particolare da Maria Elena Boschi. Molto soddisfatto lo stesso Renzi che stamattina twittava positivo lanciando la corsa verso le Europee (con la lista Stati Uniti d’Europa, ndr): «in Basilicata si vince al centro. Vito Bardi ha scelto noi e ha vinto. Il Pd ha scelto il Movimento Cinque Stelle e ha perso».

ELEZIONI REGIONALI BASILICATA, RISULTATI DI ORGOGLIO LUCANO E DELLE ALTRE LISTE CON BARDI

Dai risultati definitivi delle Elezioni Regionali in Basilicata la lista Orgoglio Lucano si attesta al sesto posto nel vasto fronte della coalizione vincente di Vito Bardi, riuscendo a condensare il voto moderato a “discapito” di Udc e La Vera Basilicata, divivendo la “posta” con gli ex alleati di Azione. Osservando i voti e le preferenze raccolte dal Centrodestra emerge come Fratelli d’Italia sia il primo partito anche in Basilicata con il 17,39% dei voti recuperati, segue Forza Italia al 13,01% e la Lega di Salvini al 7,81%: appena sotto troviamo Azione al 7,51 e appunto Orgoglio Lucano con il 7,03% e ben 18371 preferenze finali.

Sotto il profilo dei seggi che occuperanno il prossimo Consiglio Regionale di Basilicata, il nome di Mario Polese va ad aggiungersi alla composita maggioranza che comprende sui 12 consiglieri totali (13 con il Governatore Bardi) 4 in quota FdI, FI 3, Lega e Azione 2, 1 appunto per Orgoglio Lucano. Sotto la soglia di sbarramento invece sia l’Udc che la lista civica “La Vera Basilicata”.











