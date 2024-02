Eletti Orizzonte Comune Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

NOMI CONSIGLIERI ELETTI ORIZZONTE COMUNE ALLE REGIONALI SARDEGNA: I 3 SEGGI

Alle Elezioni Regionali in Sardegna del 2024 si è confermata prossima governatrice regionale Alessandra Todde, sostenuta dalla coalizione di centrosinistra in cui figura anche il movimento Orizzonte Comune, fondato da Franco Cuccureddu. La candidata di centrosinistra alle urne ha ottenuto 331.109 voti, pari al 45,4% delle preferenze, mentre rimangono ancora in via di formalizzazione le liste dei consiglieri eletti che andranno ad occupare i seggi del consiglio con il necessario via libera dal tribunale di Cagliari.

Eletti Progressisti Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

Comunque sia, i quotidiani locali sono già riusciti ad ipotizzare i nomi dei consiglieri eletti per i vari partiti, tra cui Orizzonte Comune, sulla base dei risultati ottenuti alle Elezioni Regionali Sardegna 2024. A livello di percentuali, il movimento di Cuccureddu ha ottenuto il 3% delle preferenze, grazie a 20.824 voti, che dovrebbero tradursi in 3 eletti per altrettanti seggi in consiglio. Secondo L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, i nomi dovrebbero essere quelli di Sandro Porcu, Franco Cuccureddu, Salvatore Cau.

Eletti Verdi Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI ORIZZONTE COMUNE ALLE ELEZIONI SARDEGNA 2024

Per Orizzonte Comune questo appuntamento con le Elezioni Regionali 2024 in Sardegna è stato il primo a cui si è presentato. Franco Cuccureddu, infatti, ha presentato il progetto lo scorso luglio, nato dall’idea di raccogliere l’esperienza dei singoli sindaci locali, che facesse parte del campo largo del centrosinistra a sostegno della candidata (a breve Governatrice) Alessandra Todde.

In attesa dell’ufficialità sui consiglieri eletti in Sardegna per il movimento Orizzonte Comune riportiamo di seguito l’elenco di tutti i candidati consiglieri che si sono presentati alle Elezioni Regionali, aspirando ad ottenere un posto all’interno del Consiglio regionale a Cagliari, divisi in base alla circoscrizione:

VISTA DAL SONDAGGISTA/ In Sardegna non ha vinto il campo largo ma la Todde, il voto disgiunto non ha influito

Sassari: Sandra Biasizzo; A. Francesco (Franco) Cuccureddu; Francesco Era (noto Franco); Maria Grazia Falchi; Andrea Ledda; Claudia Maguledda; Giovanni Montesu; Pina Mulas; Sebastiano Costantino S. Sassu; Maria Lucia Tirotto; Gian Simona Tortu; Alberto Tosini.

Gallura: Andrea Romina Asara; Mario Bua; Pietro Matteo Calzedda; Stefano Cossu; Antonella Maffei; Giulia Stangoni.

Nuoro: Evangelino Giovanni Chessa; Valentina Maria Antonietta Contini; Gianfranco Oggiano; Maria Chiara Ruzzu.

Ogliastra: Massimo Cannas; Chiara Schiavone.

Oristano: Salvatore Cau; Gavina Dettori; Maria Cristina Manca; Franco Vellio Melas; Iole Pagliarino; Gianfranco Secci.

Medio Campidano: Daniela Deidda; Sergio Murgia; Andrea Fenu; Federica Collu.

Carbonia Iglesias: Claudia Carcassona; Maria Teresa Concas; Mariano Alberto Fois; Ignazio Marras.

Cagliari: Anna Maria Atzeni; Angelica Baldus; Alessandro Bordigoni; Isabella Carta; Marzia Cilloccu; Erica Cugis; Luca Deidda; Valerio Doa; Claudia Fornea; Enrico Lai; Raimondo Mandis; Carla Medau; Simone Canepa Mereu; Debora Monteverde; Laura Murgia; Stefano Piano; Rosanna Podda; Sandro Porcu; Giorgio Puddu; Alex Sanna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA