Eletti Partito sardo d’azione Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

NOMI CONSIGLIERI ELETTI PARTITO SARDO D’AZIONE ALLE REGIONALI SARDEGNA: I 3 SEGGI

Si sono praticamente conclusi gli scrutini delle Elezioni Regionali della Sardegna 2024, che hanno incoronato (con un distacco risicato) la Presidente Alessandra Todde, in coalizione con il campo largo del Centrosinistra. L’attenzione, comunque, rimane alta anche per gli eletti all’interno del Partito Sardo d’Azione, che lo scorso appuntamento elettorale, nel 2019, aveva consegnato al Consiglio Regionale il Presidente Solinas, escluso a causa di un avviso di garanzia a suo carico.

E mentre rimaniamo in attesa dei dati definitivi sullo spoglio delle Regionali Sardegna 2024, grazie all’instancabile lavoro di L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna si può già ipotizzare la composizione del nuovo Consiglio Regionale, che dovrebbe consegnare tre seggi ai consiglieri del Partito Sardo d’Azione. Dovrebbe trattarsi di Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras. Ci sono, tuttavia, ancora alcuni dubbi su quest’ultimo nome, dato che in seguito ai riconteggi che sono ancora in corso uno degli eletti del Partito Sardo d’Azione potrebbe dover lasciare il posto a Paolo Truzzu, permettendo anche alla Lega di ‘guadagnare’ un seggio in più (destinato ora a Truzzu e che sarebbe affidato a Pierluigi Saiu).

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PARTITO SARDO D’AZIONE ALLE ELEZIONI SARDEGNA 2024

Cresce l’attesa per l’annuncio dei nomi dei consiglieri eletti e la ripartizione dei seggi per le Elezioni Regionali in Sardegna del 2024, in particolare per quanto riguarda il Partito sardo d’azione di Christian Solinas, governatore regionale uscente. Per Solinas queste elezioni rappresentano, per certi versi, una sorta di sconfitta, dopo l’endorsement ricevuto dalla Lega per la sua ricandidatura, bloccato da FdI e poi conclusosi con l’avviso di garanzia a suo carico di un’indagine per corruzione.

Nelle Regionali del 2024 in Sardegna, dunque, il Partito sardo d’azione ha deciso di riconfermare la sua ferma adesione alla coalizione di centrodestra, appoggiando il nome del candidato presidente Paolo Truzzu (FdI), ma puntando certamente ad ottenere una buona quantità di seggi nel consiglio. Di seguito riportiamo l’elenco completo di tutti i candidati consigli del Partito sardo d’azione alle Elezioni regionali Sardegna 2023, che puntano al Consiglio di Cagliari, ripartiti nelle rispettive circoscrizioni:

– Sassari: Andrea Cossu; Patrizia Madeddu; Piero Maieli; Luca Manca; Daniele Maoddi; Maria Loreta Meledina; Antonio Moro; Rita Mulas; Maurilio Murru; Maria Nichiri; Sara Solinas; Patrizia Zallu.

– Gallura: Quirico Sanna; Anna Isabella Chessa; Maria Teresa Falchi; Miriam Zanieri; Vincenzo Sergio Sanna; Giovanni Sarti.

– Nuoro: Antonio Pasquale Belloi; Francesco Piras; Stefano Lavra; Gesuina Cherchi; Giuseppina Rotilio; Rosa Patteri.

– Ogliastra: Nadir Congiu; Debora Asoni.

– Oristano: Efisio Trincas; Patrizia Carta; Domenico Gallus; Federica Lepori; Alfonso Marras; Alessandra Porcu.

– Medio Campidano: Nicola Orrù; Roberto Mais; Rosa Putzu; Maria Valeria Fiori.

– Carbonia Iglesias: Paolo Dessì; Giuseppe Madeddu; Valeria Carta; Angela Sanna.

– Cagliari: Gianluca Ariu; Maria Antonella Baire; Francesco (noto Franco) Carcangiu; Giovanni (noto Gianni) Chessa; Manuela Chia; Francesca Fadda; Luigi (noto Gigi) Garau; Alessio Grazietti; Loredana Lai; Gianfranco Mariano (noto Nanni) Lancioni; Fabio Mirigliani; Emanuela Roberta Modica; Francesco Pandolfi (noto Maestro); Valter Pibiri; Marco Putzu; Francesca Rivano; Anna Rita Salaris; Antonella Anna; Maria Giusy Scarfò; Anna Maria Spiga; Tiziana Terrana.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PARTITO SARDO D’AZIONE NELLE REGIONALI SARDEGNA 2019

L’appuntamento con le Elezioni Regionali Sardegna 2024, insomma, sarà piuttosto importante per il Partito sardo d’azione di Christian Solinas, che durante le elezioni 2019 si confermò secondo partito in coalizione con il centrodestra (terzo includendo nel computo anche l’avversario Pd), forte del sostegno della Lega. Il PSd’Az quell’anno riuscì a portarsi a casa il 9,86% dei voti, che contribuì in maniera importante al 47,78% complessivamente ottenuto dalla coalizione, per un totale di 7 seggi. In particolare, i 7 consiglieri del Partito sardo d’azione eletti in Sardegna nel 2019 furono: Gianni Chessa, Nanni Lancioni e Stefano Schirru a Cagliari, Piero Maieli a Sassari, Franco Mula a Nuoro, Giovanni Satta a Olbia-Tempio e Fabio Usai a Medio Campidano.

