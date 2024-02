Eletti Pd Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Todde

NOMI CONSIGLIERI ELETTI PD ALLE REGIONALI SARDEGNA: GLI 11 SEGGI

Con la vittoria di Alessandra Todde alle Elezioni Regionali Sardegna 2024, il Pd diventa primo partito regionale e avrà il maggior numero di consiglieri eletti tra 60 seggi del prossimo Consiglio: con il 13,8% conquistato nel voto del 25 febbraio 2024, secondo i risultati espressi dallo scrutinio, il partito di Elly Schlein punta a guidare la maggioranza con la Presidente (grillina) Todde. Saranno in tutto 11 i seggi in quota Pd nel prossimo Consiglio Regionale Sardegna, anche se la piena ufficialità si avrà solo dopo che il Tribunale di Cagliari avrà protocollato i voti delle 19 sezioni ancora rimaste (su 1844 totali): si tratta di seggi che non hanno concluso le operazioni di spoglio delle schede che, insieme ai verbali, sono dunque finiti nell’ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di competenza (il quale dovrà concludere lo scrutinio entro 15 giorni).

In attesa del via libera con i dati definitivi, i quotidiani locali sardi “Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna” hanno calcolato la composizione della nuova assemblea dopo le Elezioni Regionali. Ecco qui di seguito gli 11 nomi in capo al Pd: Piero Comandini, Valter Piscedda, Camilla Soru, Antonio Solinas, Roberto Deriu, Carla Fundoni, Antonio Spano, Salvatore Corrias, Giuseppe Meloni, Alessandro Pilurzu, Gigi Piano.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PD ALLE ELEZIONI SARDEGNA 2024

Alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 l’attenzione è rivolta anche al Partito democratico di Elly Schlein, in attesa dei risultati definitivi e di scoprire seggi ed eletti Pd tra i consiglieri che si sono candidati a sostegno di Alessandra Todde, deputata ed esponente del M5s, di cui era vicepresidente prima di scendere in campo per le regionali. Si tratta, infatti, di un banco di prova importante per i dem, dall’esito tutt’altro che scontato. La Sardegna, infatti, è tra le poche regioni rimaste contendibili finora e si inserisce in una sequenza di alternanze. Nel tempo sono cambiati i nomi dei partiti, ce ne sono alcuni che si sono scissi e altri che si sono fusi, ma alla fine l’equilibrio non è cambiato. Quest’anno, però, si mette alla prova il “campo largo“. La posta è più alta per il Pd, rispetto al M5s, perché rischia di andare incontro a una seconda sconfitta o addirittura di diventare il partner minore del M5s. In tal caso, si aprirebbe la resa dei conti tra i dem. Invece, la vittoria potrebbe lanciare un segnale di asimmetria tra una destra riunita e una sinistra divisa, come emerso alle politiche. I sondaggi delle Elezioni Regionali Sardegna 2024 hanno prospettato una partita giocabile per il Pd.

A complicare i piani del Pd la candidatura di Renato Soru, imprenditore molto noto e già presidente della regione dal 2004 al 2009, anche lui di centrosinistra. La sua candidatura è stata criticata persino dalla figlia, Camilla Soru, consigliera comunale a Cagliari e candidata per il Pd al Consiglio regionale. Come molti altri esponenti del Pd, la figlia di Soru sostiene che la mossa del padre sia un favore alla destra. Di seguito riportiamo tutti i candidati consiglieri del Pd alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 che aspirano a un posto tra gli eletti al prossimo Consiglio a Cagliari, ripartiti in base alle relative circoscrizioni:

– Cagliari: Piero Comandini; Giancarlo Alba; Anna Maria Busia; Anna Maria Dessi; Andrea Frailis; Matteo Lecis Cocco Ortu; Fabrizio Marcello; Grazia Lucia Marras; Maria Efisia Mascia; Tore Mattana; Toto Montisci; Michela Mura; Chiara Pili; Valter Piscedda; Mauro Pistis; Ornella Porcedda; Maria Barbara Pusceddu; Camilla Soru; Josto Zedda.

– Sassari: Aldo Addis; Paolo Bellotti; Pietro Giuseppe Canu; Maria Francesca Fantato; Simona Fois; Carla Fundoni; Anna Maria Manca; Patrizia Mercuri; Anna Paola Rubattu; Antonio Sau; Antonio Spano noto Spanu; Pietro Zirattu noto Gavino.

– Gallura (Olbia-Tempio): Tiziana Cirotto; Emiliano Deiana; Claudia Filippeddu; Giuseppe Meloni; Ivana Russu; Fabio Fresi.

– Nuoro: Roberto Deriu; Claudia Fadda; Raffaele Marras; Francesca Mesina; Luca Pirisi; Claudia Terebinto.

– Ogliastra: Salvatore Corrias; Marzia Mameli.

– Oristano: Sofia Demartis; Giambattista Ledda; Maurizio Malloci; Monica Pais; Roberta Pili; Antonio Solinas.

– Medio Campidano: Gigi Piano; Alessandra Piredda; Giorgia Tatti; Mirko Vacca.

– Carbonia Iglesias: Elisabetta Di Bernardo; Francesco Melis; Alessandro Pilurzu; Simona Zanda.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE REGIONALI SARDEGNA 2019

Sconfitto alle Elezioni Regionali Sardegna 2019, in cui trionfò Christian Solinas, il Partito democratico prova a rifarsi in questa tornata elettorale. L’obiettivo base per il Pd, però, resta quello di ottenere una rappresentanza migliore in Consiglio regionale rispetto ai risultati ottenuti alle ultime elezioni regionali. Nel 32,92% ottenuto dal candidato di allora Massimo Zedda, il Pd riuscì, nonostante la sconfitta, ad affermarsi come primo partito nella coalizione di centrosinistra, avendo ottenuto 8 seggi in giunta, quanti quelli della Lega che sostenne il candidato uscito vincitore. Merito del 13,47% delle preferenze (96.235 voti).

Due seggi a testa furono attribuiti, invece, a Liberi e Uguali Sardigna; Campo Progressista Sardegna; Noi, la Sardegna con Massimo Zedda; Futuro Comune con Massimo Zedda. Un solo posto per Sardegna in Comune con Massimo Zedda. Fuori dal Consiglio regionale, invece, Cristiano Popolari e Socialisti e Progetto Comunista per la Sardegna. Gli 8 consiglieri eletti con il Pd furono: Piero Comandini, Giuseppe Meloni, Cesare Moriconi, Gianfranco Ganau, Valter Piscedda, Salvatore Corrias, Gigi Piano e Roberto Deriu.











