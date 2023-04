ELETTI PD, VOTI PREFERENZE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA/ Nomi consiglieri e seggi

ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: I VOTI DEL PD

Le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, con 1356 sezioni scrutinate su 1360, vedono Massimiliano Fedriga primo al 64,26%. Segue Massimo Moretuzzo con il 28,36%. Il PD, a sostegno del candidato di centrosinistra, è al 16,51% con 64872 voti. A Trieste, con 276 sezioni scrutinate su 276, il PD è al 20,45% con 13926 voti. Il più eletto è Francesco Russo con 3215 preferenze. A Gorizia, dove le sezioni scrutinate sono 153 su 153, la percentuale del PD è del 19,19% con 8032 voti. Il candidato più eletto è Diego Moretti con 1233 voti. Su Udine (488/491) il PD ha il 15,44% con 23455 voti: il più eletto è Francesco Martines con 3310 voti. A Tolmezzo (121/121) il PD ha il 13,15%: il consigliere più eletto è Francesco Mentil con 1009 voti. Infine a Pordenone (317/319) il PD ha il 15,3% e il più votato è Andrea Carli con 2775 voti seguito da Nicola Conficoni con solo 2 in meno.

VOTI LISTA PD ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

C’è attesa per i risultati ufficiali sugli eletti PD in Friuli Venezia Giulia. In queste Elezioni Regionali 2023 si può certamente parlare di un exploit del Presidente rieletto Massimiliano Fedriga, mentre per il Centrosinistra la sconfitta resta cocente e occorrerà capire quanti saranno gli effettivi eletti nel prossimo Consiglio Regionale. Quali sono però i risultati del PD in queste elezioni? Con 1138 sezioni scrutinate su 1360, vediamo che il PD, sceso in campo a sostegno di Massimo Moretuzzo, è il primo partito della coalizione di centro-sinistra con 52682 voti, il 16,69%. In generale, con 1154 sezioni scrutinate su 1360, il candidato ha ottenuto 113528 voti, secondo dietro Fedriga.

Vediamo adesso le singole preferenze per provincia. A Trieste (261/276) al primo posto c’è Francesco Russo, con 665 voti. Segue Valentina Repini con 512. Terzo posto per Roberto Cosolini con 331. A Gorizia (149/153) al momento è al primo posto Diego Moretti con 1010 voti. Segue Laura Fasiolo con 732 e Davide Furlan con 536. A Udine (365/491), al primo posto c’è Francesco Martines con 1588 voti. Secondo posto per Massimiliano Pozzo con 1012 e terzo per Mariagrazia Santoro con 552. A Tolmezzo (109/121) è primo Massimo Mentil con 710 voti. Infine a Pordenone (254/391), al primo posto nella lista delle preferenze troviamo Andrea Carli con 2252 voti. Secondo posto per Nicola Conficoni con 1500 voti.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PD ALLE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la lista del Pd a sostegno del candidato Massimo Moretuzzo. Sono 47 i candidati del Partito Democratico per le elezioni regionali 2023 del Friuli Venezia Giulia. Il partito guidato da Elly Schlein ha puntato su un mix tra protagonisti della politica territoriale e nuove leve da lanciare nel panorama friulano. Come sempre, i candidati sono suddivisi su cinque circoscrizioni provinciali: 9 candidati nella circoscrizione di Trieste, 5 candidati nella circoscrizione di Gorizia, 18 candidati nella circoscrizione di Udine, 3 candidati nella circoscrizione di Tolmezzo e 12 candidati nella circoscrizione di Pordenone.

Pd Trieste: Roberto Cosolini, Isabella D’Eliso, Sergio Persoglia, Laura Famulari, Francesco Russo, Sabrina Morena, Rosanna Pucci, Valentina Repini, Cinzia Scheriani.

Pd Gorizia: Laura Fasiolo, Davide Furlan, Lucia Giurissa, Diego Moretti, Fabio Vizintin.

Pd Udine: Paolo Buran, Manuela Celotti, Andrea Castiglione, Maria Rosa Girardello, Paolo Coppola, Najada Hakiraj, Francesco Martines detto Sindaco, Antonella Orzan, Vincenzo Martines detto Enzo, Ornella Perusin, Roberto Pascolat, Mariagrazia Santoro, Massimiliano Pozzo, Alberto Soramel, Francesco Paolo Tomada, Tiziano Venturini, Claudio Zani.

Pd Tolmezzo: Martina Andenna, Massimo Mentil, Gabriele Moser

Pd Pordenone: Chiara Da Giau, Nicola Conficoni, Martina Lo Cicero, Andrea Carli, Adriana Del Tedesco, Angela Venier, Francesco Del Bianco, Antonio Di Capua, Giuseppe Toldo, Monica Padovan, Valentina Francescon, Daniela Rosset.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

Alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia del 2018 il Partito Democratico ha sostenuto la candidatura di Sergio Bolzonello, affiancato dal centrosinistra compatto. Come sappiamo, il candidato è stato sconfitto dal leghista Massimiliano Fedriga ed ha ottenuto il 26,84, per un totale di 144.361 voti. Il risultato dem è stato decisamente inferiore alle aspettative: 18,11% (76.423 voti), -8,73% rispetto alla precedente tornata elettorale regionale. In totale il Pd ha dimezzato gli eletti, raccogliendo 10 seggi in Consiglio regionale. Ecco la lista completa dei consiglieri: Francesco Russo (Trieste), Roberto Cosolini (Trieste), Diego Moretti (Gorizia), Cristiano Shaurli (Udine), Mariagrazia Santoro (Udine), Franco Iacop (Udine), Enzo Marsilio (Tolmezzo), Nicola Conficoni (Pordenone) e Chiara Da Giau (Pordenone).











