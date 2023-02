Eletti Pd, voti preferenze Elezioni Lazio 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

VOTI LISTA PD ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Il Pd, nella coalizione del centrosinistra che ha sostenuto Alessio D’Amato alle Elezioni Regionali Lazio 2023, venendo sconfitta, è comunque stato il partito dello schieramento più votato, ottenendo il 20,26% delle preferenze. Il tutto, ovviamente, in attesa dei dati definitivi che daranno l’esatto numero di eletti e le preferenze, seppure la maggior parte delle sezioni siano già state scrutinate (5.165 su 5.306). È per questo motivo che è già possibile ipotizzare quelli che saranno i consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Regionale utilizzando un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri nelle singole 5 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lazio.

A Roma – con 3.732 sezioni scrutinate su 3.792 totali – a ottenere il maggior numero di preferenze è Daniele Lodori con 9.224 voti, davanti a Eleonora Mattia con 5.924 voti, a Emanuela Droghei con 5.476 voti, a Michela Califano con 5.245 voti e a Mauro Alessandri con 4.229 voti. A Frosinone vola Sara Battisti con ben 12.636 voti, inseguita da Antonio Pompeo con 8.082 voti. A Latina ad ottenere il maggior numero di preferenze sono Carmela Cassetta con 4.423 voti e Salvatore La Penna con 4.282 voti. A Rieti la corsa a due è stata vinta da Leonardo Ranalli che con 3.405 voti ha avuto la meglio su Elena Santini con 1.804 voti. A Viterbo infine successo di Enrico Panunzi con 11.520 voti, davanti ad Alessandra Troncarelli con 8.703 voti.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PD ALLE ELEZIONI LAZIO 2023

In attesa di scoprire quelli che saranno risultati definitivi per eletti e preferenze delle Elezioni Regionali Lazio 2023, è arrivato il momento di andare a scoprire quali erano tutti i nomi in campo per il Pd, che in questa sessione elettorale si è schierato nella coalizione del centrosinistra a sostegno dell’assessore Alessio D’Amato. A distanza di cinque anni da quando l’allora candidato Nicola Zingaretti ottenne il secondo mandato, infatti, le liste dei candidati consiglieri regionali inevitabilmente potrebbero avere delle differenze sia in termini di numeri sia in termini di nomi.

Ecco la lista completa dei candidati alle Elezioni Regionali Lazio 2023 in quota Pd, suddivisi per le circoscrizioni provinciali:

– Pd Roma: Leodori Daniele, Avenali Cristiana, Alessandri Mauro, Battaglia Erica, Ciarla Mario, Califano Michela, De Vita Carlo, Canini Tiziana, Federico Stefano, Castellano Vita Elisabetta, Garufi Alessandro, D’Annibale Luana, Lena Rodolfo, Droghei Emanuela, Lucci Massimo, Lima Moralis Sonia, Manzari Giovanni, Mattia Eleonora, Milo Massimo, Oliva Irina, Minnucci Emiliano, Pacitto Assunta, Pizziconi Andrea, Persili Gabriella, Santoro Leonardo, Sanzolini Simonetta, Tantillo Michele, Salvati Beatrice, Tiberi Renzo, Sciamplicotti Marika, Valeriani Massimiliano, Spicola Carmela

– Pd Frosinone: Battisti Sara, Pompeo Antonio, Cecilia Alessandra, Mazzaroppi Libero, Paliotta Annalisa, Querqui Andrea

– Pd Latina: La Penna Salvatore, Onorati Enrica, Pannone Francesco, Cassetta Carmela, Zori Alessandro, Mastrocicco Gloria

– Pd Rieti: Ranalli Leonardo, Santini Elena

– Pd Viterbo: Panunzi Enrico, Troncarelli Alessandra, Brunelli Simone, Rossini Simona

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE REGIONALI LAZIO 2018

Per confrontare i nomi dei candidati del Pd eletti alle Elezioni Regionali Lazio 2023 con quelli della precedente giunta, andiamo a leggere quelle che sono state le preferenze del 2018. I risultati consegnarono la presidenza proprio al candidato democratico Nicola Zingaretti, con il partito che conquistò il 21,24% delle preferenze. Questo gli permise di ottenere 18 seggi nel nuovo Consiglio Regionale.

Ecco i consiglieri eletti alle Elezioni Regionali Lazio 2018 per il Pd (oltre al seggio spettante al candidato vincente Nicola Zingaretti): Daniele Leodori, Michela Di Biase, Massimiliano Valeriani (sostituito da Michele Civita dopo dimissioni rassegnate il 29 marzo 2018), Michela Califano, Marietta Tidei, Marco Vincenzi, Marta Leonori, Rodolfo Lena, Eleonora Mattia, Eugenio Patanè, Emiliano Minnucci, Valentina Grippo (Roma), Enrico Panunzi (Viterbo), Fabio Refrigeri (Rieti), Salvatore La Penna (Latina), Enrico Maria Forte (Latina), Mauro Buschini (Frosinone), Sara Battisti (Frosinone)

