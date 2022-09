Eletti Regionali Sicilia 2022: nomi e preferenze/ Risultati: chi sono deputati Ars

ELETTI REGIONALI SICILIA: CHI SONO NUOVI DEPUTATI ARS

Mancano ancora delle sezioni da scrutinare, ma l’Ars prende forma. E’ tempo di andare a conoscere i nomi degli eletti alle regionali Sicilia 2022. Le truppe più numerose saranno quelle di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Partiamo dai deputati meloniani: Alessandro Aricò, Marco Intravaia, Fabrizio Ferrara, Gaetano Galvagno, Dario Daidone, Giuseppe Zitelli, Giuseppe Catania, Giusi Savarino, Giuseppe Galluzzo, Giorgio Assenza, Luca Cannata, Nicola Catania, Elvira Amata. Tredici seggi anche per gli azzurri, compreso il presidente Renato Schifani: Marco Falcone, Nicola D’Agostino, Riccardo Gallo Afflitto, Michele Mancuso, Edy Tamajo, Gaspare Vitrano, Gianfranco Miccichè, Stefano Pellegrino, Tommaso Calderone, Riccardo Gennuso, Margherita La Rocca Ruvolo e Luisa Lantieri.

Continuiamo l’elenco dei deputati eletti nella nuova Ars, cinque in quota Lega: Luca Sammartino, Mimmo Turano, Vincenzo Figuccia, Marianna Caronia e Pippo Laccoto. Cinque deputati per la lista Popolari e autonomisti: Giuseppe Lombardo, Giuseppe Castiglione, Roberto Di Mauro, Giuseppe Carta e Luigi Genovese. Pokerissimo anche per la nuova Dc: Nunzia Albano, Serafina Marchetta, Carmelo Pace, Andrea Messina e Ignazio Abbate. Passando all’opposizione, 11 eletti per il Pd: Anthony Barbagallo, Giovanni Burtone, Antonello Cracolici, Valentina Chinnici, Michele Catanzaro, Nello Di Pasquale, Fabio Venezia, Mario Giambona, Tiziano Spada, Calogero Leanza e Dario Safina. Stesso numero di eletti per il M5s, questi i certi di un seggio: Nuccio Di Paola, Jose Marano, Adriano Varrica, Angelo Cambiano, Stefania Campo, Carlo Gilistro, Luigi Sunseri, Antonio De Luca, Cristin Ciminnistri. 7 deputati per la lista di Cateno De Luca: Cateno De Luca, Ludovico Balsamo, Davide Vasta, Ismaele La Vardera, Salvatore Geraci, Matteo Sciotto e Giuseppe Lombardo. (Aggiornamento di MB)

ELETTI REGIONALI SICILIA: VERSO LA NUOVA ARS

I risultati delle Elezioni Regionali Sicilia 2022 disegneranno la nuova Assemblea Regionale Siciliana, con gli eletti dei partiti, oltre a decretare il candidato presidente vincitore. Sono 70 i deputati dell’Ars che vengono eletti alle Regionali in Sicilia: un seggio spetta al candidato presidente che viene eletto, mentre 62 sono eletti col sistema proporzionale puro ed è prevista una soglia di sbarramento al 5% a livello regionale. In particolare, vengono ripartiti in questo modo: 16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna. Ci sono poi sei deputati eletti all’interno della lista regionale del candidato presidente, nota anche come listino.

Questa è di fatto una lista bloccata, sostanzialmente un premio di maggioranza che consente alla coalizione collegata al presidente regionale eletto di avere al massimo 42 eletti regionali Sicilia all’Ars. Quelli non usati, vengono distribuiti con criterio proporzionale alle liste di minoranza che hanno superato lo sbarramento. Infine, un seggio spetta al primo candidato governatore sconfitto, quindi colui che arriva secondo nelle preferenze.

COME ANDARONO ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017

Come è andata alle Elezioni Regionali Sicilia 2017? Chi furono gli eletti alle regionali Sicilia? Scopriamo com’era composta l’Assemblea Regionale Siciliana che verrà rinnovata dai deputati con i risultati della consultazione del 25 settembre 2022. Il candidato vincente Nello Musumeci ottenne una maggioranza risicata. Furono 29 i deputati della coalizione di centrodestra che ottennero un seggio col sistema proporzionale: 12 Forza Italia, 5 Popolari e Autonomisti, 5 Udc, 4 Diventerà Bellisima e 3 Fratelli d’Italia-Noi con Salvini. A questi si aggiunsero i sei membri del listino del presidente insieme allo stesso Musumeci. Quindi, 36 in tutto, due in più dell’opposizione, di cui 20 (tra cui quello a Giancarlo Cancelleri, giunto secondo) al Movimento 5 Stelle, il partito più votato. Il secondo partito di minoranza già numeroso fu il Pd con 11 deputati, a seguire 2 Sicilia Futura e uno Cento passi per la Sicilia.

Gli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana da Agrigento per le Elezioni Regionali Sicilia 2017 furono: Giovanni Di Mauro (Listino del presidente), Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro del Movimento 5 stelle, Michele Catanzaro (Pd), Carmelo Pullara (Popolari e autonomisti), Margherita La Rocca Ruvolo (Udc) e Riccardo Antonio Gallo Afflitto (Forza Italia). Invece a Caltanissetta: Giusy Savarino (Listino del presidente), Giancarlo Cancelleri (in quanto candidato presidente arrivato secondo) e Nunzio Di Paola, entrambi M5s; Michele Mancuso (Forza Italia), Giuseppe Arancio (Pd). I deputati eletti alle Regionali Sicilia da Enna: Elena Pagana (M5s) e Luisa Lantieri (Pd). Invece da Messina: Bernardette Grasso e Elvira Amata (Listino del presidente), Valentina Zafarana e Antonino De Luca (M5s), Francesco De Domenico (Pd), Luigi Genovese e Tommaso Antonino Calderone (Forza Italia), Giuseppe Galluzzo (Diventerà bellissima), Antonio Catalfamo (Noi con Salvini – Fratelli d’Italia), Cateno De Luca (Udc). Ora i deputati eletti all’Assemblea Regionale Siciliana da Palermo per le Elezioni Regionali Sicilia 2017: Gianfranco Micciché (Listino del presidente); Movimento 5 stelle, Giampiero Trizzino, Salvatore Siragusa, Luigi Sunseri e Roberta Schillaci (M5s); Claudio Fava (Cento passi per la Sicilia); Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici (Pd); Edmondo Tamajo (Sicilia futura); Giuseppe Milazzo, Riccardo Savona e Marianna Caronia (Forza Italia); Roberto Lagalla e Totò Cordaro (Popolari e autonomisti); Vincenzo Figuccia (Udc), Antonino Rizzotto (Noi con Salvini – Fratelli d’Italia), Alessandro Aricò (Diventerà bellissima).

I deputati eletti con le Elezioni Regionali Sicilia 2017 all’Assemblea Regionale Siciliana da Siracusa furono: Stefano Zito e Giorgio Pasqua (M5s), Giovanni Cafeo (Pd), Rossana Cannata (Forza Italia), Giuseppe Gennuso (Popolari e autonomisti). Invece a Ragusa: Orazio Ragusa (Forza Italia), Giorgio Assenza (Diventerà bellissima), Stefania Campo (Movimento 5 stelle), Nello Dipasquale (Partito democratico). Quindi, gli eletti a Trapani: Mimmo Turano (Listino del Presidente), Sergio Tancredi e Valentina Palmeri (M5s), Baldo Gucciardi (Pd), Stefano Pellegrino (Forza Italia), Eleonora Lo Curto (Udc). Infine, gli eletti all’Ars da Catania: Angela Foti, Gianina Ciancio, Francesco Cappello e Jose Marano (M5s), Luca Sammartino e Anthony Barbagallo (Pd), Nicola D’Agostino (Sicilia futura), Marco Falcone e Alfio Papale (Forza Italia), Gaetano Galvagno (Noi con Salvini – Fratelli d’Italia), Giuseppe Zitelli (Diventerà bellissima), Giuseppe Compagnone (Popolari e autonomisti) e Giovanni Bulla (Udc).











