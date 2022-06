Eletti Rieti 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE RIETI: RISULTATI ELEZIONI 2022

A Rieti, Daniele Sinibaldi è il nuovo sindaco. Vittoria al primo turno per il candidato di Centrodestra, che riesce così a portare a casa un successo senza dover passare per il ballottaggio. Il 52.17% degli aventi diritto che si sono recati alle urne hanno dunque espresso la loro preferenza votando Sinibaldi, che con 12.785 voti a favore è stato eletto nuovo sindaco di Rieti. Al secondo posto Simone Petrangeli, fermo al 37.43%. Conoscendo già l’esito, sappiamo anche i numeri esatti dei seggi eletti, con tanto di preferenze e di ipotesi “concrete” sui prossimi consiglieri eletti in Consiglio.

In attesa che nelle prossime settimane la Prefettura confermi i nomi valutando ritiri, rinunce, ricorsi e così via, possiamo iniziare a scandagliare la possibile composizione del Consiglio Comunale. Grazie al 52.17% di Sinibaldi, il Centrodestra ottiene 20 seggi sui 30 disponibili in Consiglio. 9 vanno a Simone Petrangeli, 1 a Carlo Ubertini. I 20 seggi di Sinibaldi e dunque del Centrodestra sono così divisi: 6 a Fratelli d’Italia, 5 a Lega con Salvini, 3 a Forza Italia, 2 ad “Agire Lista Civica”, 1 a “Rieti al Centro riformisti e liberali”, 1 a “Iocisto”, 1 a “Moderati per Rieti”, 1 a “Generazione Rieti”. Nell’opposizione, spiccano i 3 seggi al Partito Democratico.

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI RIETI 2022: I POSSIBILI NOMI

Come abbiamo detto, l’ufficialità dei nomi degli eletti in Consiglio Comunale arriverà solamente con la conferma della Prefettura. Dunque in attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti, possiamo valutare, in base ai nomi più votati delle singole liste, su quali candidati consiglieri hanno al momento possibilità di entrare nel Consiglio prossimi 5 anni, tra maggioranza e opposizione. Le elezioni comunali a Rieti hanno visto trionfare al primo turno il Ccentrodestra con buoni numeri soprattutto da parte di Fratelli d’Italia. A seguire Lega, Forza Italia e PD, all’opposizione. Qui di seguito i possibili nuovi consiglieri eletti (in quanto i più votati delle rispettive liste).

Secondo Il Messaggero, i primi dei candidati di Fratelli d’Italia che hanno raccolto più voti sono: Giovanni Rositani (529 voti), Claudia Chiarinelli (512), Claudio Valentini (499), Emiliana Guadagnoli (437), Antonio Tosoni (266) e Anna Carla Purificati (254). Passando alla Lega, dovremmo avere come consiglieri: Giorgia Broccoletti (261 voti), Oreste De Santis (220), Giuliano Sanesi (153), Maurizio Ramacogi (123) e per Giovanni Grillo (121). Per quanto riguarda Forza Italia, potremmo avere Fabio Nobili (500 voti contati in appena 10 sezioni su 52), mentre per gli altri due seggi pare sarà lotta a quattro, secondo cifre della Prefettura: Giovanna Palomba (177), Simone Labonia (132), Lidia Nobili (128) e Alberta Paris (123). Al Partito Democratico vanno tre seggi: contesa tra Paolo Bigliocchi (182), Emiliana Avetti (140), Silena D’Angeli (82), Vincenzo Di Fazio (69) e Rosella Volpicelli (58),

