Risultati Elezioni Centro/ Diretta Comunali 2022: Frosinone, Rieti, Riccione

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: DOVE SI VOTA IN CENTRO ITALIA

Urne aperte oggi, domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per le elezioni comunali 2022. Riflettori accesi sui risultati in Centro Italia, dove sono numerose le sfide interessanti. Da Riccione a Camaiore, passando per Todi e Fabriano, fino a Civitanova Marche, Frosinone, Ladispoli, Ciampino, Cerveteri, Ardea, Rieti e Ortona. Oggi ci sarà alle ore 14 lo spoglio in diretta dei risultati delle elezioni Comunali 2022.

Risultati affluenza elezioni comunali 2022/ Diretta exit poll: la sorpresa di Verona

I cittadini sono chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale e per i comuni con più di 15 mila abitanti, come quelli appena citati, ricordiamo è aperta l’ipotesi ballottaggio: se nessuno raggiunge il 50%+1 di voti, si andrà nuovamente al voto il prossimo 26 giugno 2022 con di fronte i due sfidanti che hanno ottenuto più voti.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022/ Il centrodestra (unito) è davanti, per il Pd incubo M5S

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: IN DIRETTA RICCIONE, CAMAIORE, TODI

In attesa di conoscere i risultati delle elezioni Comunali 2022 in Centro Italia, andiamo a scoprire i candidati alla poltrona di sindaco. Partiamo da Riccione, sfida a quattro: Daniela Angelini (Riccione Coraggiosa, Riccione col cuore, Movimento 5 stelle, Uniamo Riccione, 2030 lista civica per Daniela e Partito democratico), Stefano Caldari (Lega per Salvini premier, Forza Italia, Lista Caldari sindaco, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, lista civica Renata Tosi e Renata Tosi con Noi Riccionesi), Claudio Cecchetto (Fratelli di Riccione, Lista civica Cecchetto e Riccione civica) e Stefania Sinicropi (Movimento 3V-Verità Libertà). Passiamo adesso alla sfida di Camaiore, che vede coinvolti tre candidati: Marcello Pierucci (Pd, Riformisti, Camaiore a Sinistra e Rinnovamenti), Claudia Bonuccelli (Scelta civica, Lega, FdI e Forza Italia) e Enrico Marchetti (Camaiore Popolare, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista). Tre aspiranti primi cittadini anche a Todi: Antonino Ruggiano (Forza Italia,FdI, Lega, Per Todi con Ruspolini, Todi Tricolore), Fabio Catterini (Civici Per, M5s, Pd, Sinistra per Todi) e Floriano Pizzichini (Progresso per Todi, Todi Civica, Azione).

Risultati Elezioni Nord Italia/ Diretta Comunali 2022: Monza, Como, Sesto San Giovanni

COMUNALI 2022, RISULTATI ELEZIONI: FABRIANO, CIVITANOVA MARCHE, LADISPOLI

In attesa dei risultati delle elezioni Comunali 2022 continuiamo il viaggio in Centro Italia e andiamo a conoscere i candidati sindaci a Fabriano: Daniela Ghergo (Progetto Fabriano, Fabriano Civica, Partito Democratico e Rinasci Fabriano), Roberto Sorci (Lista 30.001, Fabriano c’è, Missione Rinascita e Amiamo Fabriano), Vinicio Arteconi (Associazione Fabriano Progressista e Nessuno Escluso) e Ioselito Arcioni (M5s). Passiamo adesso alla sfida di Civitanova Marche, una corsa a sei: Fabrizio Ciarapica (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Lega, Civitanova Unica, Insieme per Civitanova, Vince Civitanova), Mirella Paglialunga (Partito Democratico, Dipende da Noi, Ascoltiamo la città, La Nuova città, Civitanova Cambia, Futuro in Comune), Silvia Squadroni (Siamo Civitanova, RiformiAmo, Fare Civitanova, e il Movimento 5 Stelle), Vinicio Morgoni (La Nostra città, Incontri, Futuro Giovani, Partito Valore Umano, più Eco), Paola Maria Squadroni (Nuova Urbs, Civiltà Nuova, Lavoro e Libertà) e Alessandra Contigiani (Movimento nazionale 3V Verità e Libertà contrario all’obbligo vaccinale). Passiamo adesso alla battaglia di Ladispoli, ecco i candidati sindaci: Amelia Mollica Graziano (Ladispoli al Centro, Ladispoli Cambia, Romanina per Ladispoli), Alessandro Grando (Forza Italia, Io Apro-Rinascimento, Cuori Ladispolani, Fratelli d’Italia, Lega, Lista Grando, Noi Ladispoli), Silvia Marongiu (Con Silvia per Ladispoli, Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle) e Alessio Pascucci (Ladispoli Attiva, Movimento civico Ladispoli Città, Europa Verde, Onda Civica, X Pascucci).

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: IN DIRETTA LO SPOGLIO DI FROSINONE, CIAMPINO, CERVETERI

Uno dei risultati più attesi delle elezioni comunali 2022 in Centro Italia è quello di Frosinone, dove sono cinque i candidati alla poltrona da sindaco: Giuseppe Cosimato (Lista Cosimato sindaco), Vincenzo Iacovissi (Partito socialista italiano), Domenico Marzi (Partito democratico, Movimento 5 stelle, Frosinone in comune, Lista Marzi sindaco, Lista polo civico, Piattaforma civica ecologista, Lista Michele Marini), Riccardo Mastrangeli (Lista Mastrangeli, Fratelli d’Italia, Lista Ottaviani – prima Frosinone, Forza Italia, Lega – Salvini Premier, Frosinone capoluogo, Lista per Frosinone) e Mauro Vicano (Azione, Lista Vicano sindaco, Udc). Andiamo adesso a scoprire i gli aspiranti primi cittadini di Ciampino: Daniela Ballico (FDI, Lega, Forza Italia, Ciampino merita di più per Daniela Ballico Sindaco, IGDO Pubblico per Ballico Sindaco, Il Popolo della Famiglia), Alessandro Porchetta (Diritti in Comune, Insieme per Ciampino, Partecipazione attiva), Emanuela Colella (Ciampino Futura, Ciampino sul Serio, M5S, Ideale per Ciampino, PD) e Massimo Grasso (Noi di centro, Cambiamo Massimo Grasso Sindaco, Italia Viva). Ora è il turno di Cerveteri, dove si terrà una corsa a tre: Anna Lisa Belardinelli (Belardinelli Sindaco, CivicaMente, #io sto con Cerveteri, Nuova Cerveteri, Uniti per Cerveteri), Gianni Moscherini (Forza Italia, Lega, Fratelli D’Italia, Capacità a passione con Lamberto, Con Brazzini per Moscherini e Trasparenza e legalità) e Elena Gubetti (Partito democratico, Noi per Cerveteri- La voce dei consumatori, Governo Civvo per Gubetti Sindaco, Anno zero- Europa Verde, Cerveteri Domani per Gubetti Sindaco).

RISULTATI ELEZIONI, DIRETTA COMUNALI 2022: ARDEA, RIETI, ORTONA

Chiudiamo il nostro viaggio, in attesa dei risultati elezioni comunali 2022 in Centro Italia, con Ardea, Rieti e Ortona. Partiamo da Ardea, in corsa quattro candidati: Lucio Zito (M5S, PD, Democrazia Cristiana, Lista Azzurri), Fabrizio (Maurizio) Cremonini (FDI, Lega, Cambiamo!, Lista Sgarbi), Giampiero Castriciano (Amici per l’Italia) e Luca Vita (Ardea Domani, Liberiamo Ardea, Lista Civica per Ardea). Andiamo adesso a scoprire chi sono gli aspiranti primi cittadini a Rieti: Simone Pietrangeli (Partito democratico, Lista Simone sindaco, Si può, T’immagini, Siamo Rieti, Rieti con te, Rieti città futura), Daniele Sinibaldi (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Socialisti e riformisti, Rieti al centro, Moderati per Rieti, Io ci sto, Agire, Generazione) e Carlo Ubertini (Partito socialista italiano, Officina politica, Rieti in salute). Infine, la sfida in programma a Ortona, anche in questo caso una sfida a quattro: Leo Castiglione (Il Comune delle idee, Città ideale, Cittadini consapevoli, Forza Ortona e Ortona civica), Angelo Di Nardo (Fratelli D’Italia, Lega, Ortona Bene Comune, Ortona Sociale e da Ortona Futura), Ilario Cocciola (Ortona coraggiosa, Il Faro, Ortona popolare, Ortona territorio, Udc, Democratici per Ortona e Ortona Cambia) e Francesco Terra (Ancora Italia).











© RIPRODUZIONE RISERVATA