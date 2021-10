Eletti Rosolini 2021, seggi Consiglio/ Risultati, liste e nomi preferenze

ELEZIONI COMUNALI ROSOLINI: RISULTATI BALLOTTAGGIO, VOTI AL PRIMO TURNO

In attesa dell’esatta composizione del prossimo Consiglio Comunale a Rosolini – al termine dello spoglio per il ballottaggio tra i due candidati Giovanni Spadola e Concetto Di Rosolini – è già possibile fare una panoramica sui possibili consiglieri eletti in forza dei risultati emersi al primo turno, preferenze comprese (e che valgono immutate per il secondo turno).

Il voto delle Elezioni Comunali a Rosolini (Siracusa) consegnò uno scarto minimo tra i due vincitori al primo turno: Spadola (sostenuto dalle liste Giovani Rosolinesi, Insieme per Rosolini, Prima Rosolini) ottenne il 28,81% con 3.178 voti di preferenza; di contro, Di Rosolini (sostenuto dalle liste FdI e Primavera Rosolinese) con 3ò131 voti arrivò al 28.39%. Esclusi dal ballottaggio anche qui per pochi voti di distacco (2882 totali) Corrado Vaccaro, al terzo posto con il 26,13%: flop anche per Giuseppe Incatasciato al 106% e Francesco Di Tommasi al 6,07%.

POSSIBILI ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE DI ROSOLINI

Dei 24 seggi totali che comporranno il prossimo Consiglio Comunale a Rosolini, come noto, 15 andranno alla maggioranza del sindaco eletto (14+1) e 9 all’opposizione. Per comprendere l’esatta composizione occorre attendere i risultati definitivi dello spoglio al ballottaggio, ma è già possibile conoscere la lista degli assessori della ipotetica giunta di maggioranza per entrambi i candidati (fonte Siracusa.news): con Spadola sindaco, la squadra degli assessori comprenderà Marinella Schifitto, Luigi Fratantonio, Concetta Cappello, Dino Gennaro e Vincenzo Liuzzo. Con Di Rosolini sindaco la giunta sarà invece così composta: Monia Albino, Emanuele Maltese, Massimo Runza, Giuseppina Milceri e Tonino Floriddia.

Qui invece i voti e le preferenze raccolte dei più votati al primo turno:

– Con Spadola sindaco: Corrado Sortino, Giuseppe Di Mari, Dino Gennaro, Enzo Giurato, Concetta Cavallo, Lorena Gerratana, Giuseppe Gambuzza, Franco Gugliotta

– Con Di Rosolini sindaco: Rosario Cavallo, Lucia Giurdanella, Adriano Giannì, Enzo Vigna, Aurelio Basilico, Maria Concetta Iemmolo, Corrado Roccasalvo, Carmelo Modica.



