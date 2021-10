Risultati Ballottaggi Sicilia, elezioni Comunali 2021/ Diretta affluenza: Vittoria, Canicattì…

RISULTATI BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI SICILIA 2021: SI VOTA ANCHE OGGI!

In queste lunghe elezioni comunali 2021 si è tornati al voto in Sicilia domenica 24 e, oggi, lunedì 25 ottobre per i ballottaggi. Si devono scegliere infatti ancora otto sindaci dove non è stato raggiunto il 51% necessario per l’elezione al primo turno. I centri in corsa sono Vittoria, San Cataldo, Rosolini, Lentini, Adrano, Favara, Canicattì e Porto Empedocle.

I primi risultati dei ballottaggi in Sicilia in diretta arriveranno già nel pomeriggio oggi quando, a urne chiuse (alle 15) si procederà con l’inizio dello spoglio elettorale: in rapida sequenza si potranno quindi avere l’affluenza totale alle urne, le prime proiezioni e poi i dati reali che nel giro di qualche ore dovrebbero consegnare i risultati definitivi negli 8 Comuni al voto per il secondo turno delle Amministrative in Sicilia.

BALLOTTAGGI ELEZIONI SICILIA 2021, GLI 8 COMUNI AL VOTO: TUTTE LE SFIDE

Partendo da Vittoria, che coinvolge circa 60 mila abitanti, gli elettori dovranno scegliere tra Francesco Aiello, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, e Salvo Sallemi, sostenuto dal centrodestra. Il primo due settimane fa aveva preso il 39,1% contro il 29,5% del secondo. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, al ballottaggio ci sono il giallorosso Gioacchino Comparato, che al primo turno ha avuto il 24,9% dei voti e Claudio Vassallo (Fratelli d’Italia-Lega) con il 19,6%. A Rosolini ballottaggio fra il civico Giovanni Spadola (28,8%) e Concetto Di Rosolini (28,4%) sostenuto da Fratelli d’Italia. A Lentini invece ballottaggio tra il candidato di centrodestra Saverio Bosco (34,7%) e il giallorosso Rosario Lo Faro (23,7%).

A Favara la scelta è tra Antonio Palumbo (37,3%), appoggiato dal Pd e da liste civiche e Salvatore Montaperto (34,5%) del centrodestra. A Canicattì il ballottaggio è tra il già due volte sindaco Vincenzo Corbo (35,2%) e Cesare Sciabarrà (29%) appoggiato da Fratelli d’Italia e da due liste civiche. A Porto Empedocle ballottaggio tra Calogero Martello (26%), appoggiato da liste civiche e Forza Italia, e il civico Salvo Iacono (25,5%). Ad Adrano ballottaggio fra Carmelo Pellegriti (39,14%), appoggiato da FdI e Udc, e Fabio Mancuso (29%) sostenuto da liste civiche e Mpa.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO COMUNALI SICILIA

Al ballottaggio delle elezioni comunali Sicilia 2021 di domenica 24 e lunedì 25 ottobre, per votare bisognerà andare al proprio seggio (indicato sulla tessera elettorale) con un documento di identità e la tessera elettorale. Le schede elettorali saranno molto più semplici rispetto al primo turno: conterranno i nomi dei due candidati sindaco e l’elenco delle liste che li sostengono. Per votare, basterà tracciare un segno sul simbolo di uno dei due candidati presenti sulla scheda. Si voterà solo uno dei due candidati sindaco al ballottaggio, dato che per i voti di preferenza verranno considerati quelli espressi al primo turno.

