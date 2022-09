Elettra e Ginevra Lamborghini: lite per gelosia professionale?/ Spunta retroscena…

Elettra e Ginevra Lamborghini, le tappe della rottura

Il rapporto tra Elettra e Ginevra Lamborghini è stato al centro delle prime tre puntate del Grande Fratello Vip 7. Anche nella casa di Cinecittà, diversi concorrenti si interrogano sul presunto motivo della lite tra le sorelle. Giovanni Ciacci ha ipotizzato un motivo legato alla professione ed è la stessa ipotesi riportata dal settimanale Chi. Nel numero in edicola dal 28 settembre, il magazine diretto da Alfonso Signorini, ripercorre le tappe degli ultimi anni in cui si è consumata la frattura tra le sorelle Lamborghini. Si parte dalle riprese del format “Elettra e il resto scompare” che si sarebbero dovute concludere il 26 settembre 2020, giorno del matrimonio di Elettra con il dj Afrojack. “A Bologna non si gira. Della mia famiglia, voglio in tv solo mia nonna”, le parole dell’epoca di Elettra.

Si arriva così al giorno del matrimonio. Tutta la famiglia Lamborghini è presente tranne Ginevra che fa sapere di non essere stata invitata per poi aggiungere: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anch’io”. Le due sorelle si allontano sempre di più e anche la famiglia si divide tra Elettra e Ginevra trascorrendo separatamente con loro le festività, ma anche gli eventi di famiglia. Dopo il matrimonio, Elettra si allontana sempre di più dalla sua Bologna e dalla famiglia.

Elettra e Ginevra Lamborghini: il motivo della lite

Qual è, dunque, il motivo di tanto astio tra Elettra e Ginevra Lamborghini? A svelare ulteriori dettagli è proprio il settimanale Chi secondo cui tutto sarebbe stato causato dal desiderio di Ginevra di avere una carriera nel mondo della musica esattamente come la sorella. “Le chiede aiuto ma trova sempre un muro fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene, la vive come una mancanza di rispetto, si sente tradita e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà“, scrive Chi.

“Il no di Elettra è dettato da mille motivi, compreso il suo senso di responsabilità. Ci confida che è difficile farsi largo nel mondo della musica e in quello della televisione, bisogna avere le spalle larghe. Insomma, a suo dire, vorrebbe cercare di tutelare la sorella” – fa sapere ancora Chi che, nel cercare di capire il perchè della rottura che, ad oggi, appare insanabile, si chiede – “Siamo sicuri che questa incomprensione sia legata solo al mondo dello spettacolo e a una forte gelosia di natura professionale?”.

