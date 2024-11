Elettra Lamborghini sarà l’ospite speciale nella trasmissione Ballando con le Stelle, programma che andrà in scena sabato 16 Novembre 2024. Un ospite di primo piano per il programma di Milly Carlucci, ereditiera del gruppo Lamborghini e un personaggio che negli anni ha fatto spesso discutere. Andiamo a vedere meglio chi è Elettra Lamborghini.

Elettra Miura Lamborghini nasce a Bologna il 17 Maggio 1994 ed è figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nipote invece di Ferruccio Lamborghini, fondatore del storico marchio di automobili. Ha un fratello maggiore di nome Ferruccio e tre sorelle di nome Ginevra, Flaminia e Lucrezia. La donna ha deciso di intraprendere la vita nel mondo dello spettacolo.

Inizia a lavorare esibendosi in alcuni locali della Lombardia ma ottiene il maggiore successo con il programma Super Shore, in onda in Spagna e in America Latina. Ottiene successo in Spagna ed è tra i concorrenti del Grande Fratello spagnolo VIP, poi nel 2018 partecipa ad un brano con Guè Pequeno e Sfera Ebbasta ed insieme partecipano a Wind Music Awards. Sempre nel 2018 pubblica il suo singolo Pem Pem, seguito poi da Mala e Cupido RMX.

Vediamo negli anni Elettra Lamborghini sempre più spesso nel mondo della tv, nel 2021 è tra gli opinioniste dell’Isola dei Famosi, poi conduce diverse trasmissioni come Miss Italia e diventa membro della giuria di Italia’s Got Talent. Per quel che riguarda la vita privata Elettra è sposata con il famoso dj olandese Nick Van de Wall, in arte Afrojack. Si sono fidanzati nel 2019 e da allora non si sono più separati. La donna è dichiarata bisessuale.

Molto credente e amante degli animali tanto che possiede ben 30 cani e cinque cavalli. Elettra è molto legata agli animali e non mangia carne. C’è molto curiosità per la sua avventura a Ballando con le Stelle visto uno scontro passato con la giornalista e membro della giuria dello show Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima criticò apertamente e duramente sui social Elettra che di risposta rinunciò in maniera improvvisa a una puntata di Domenica In, solo per la presenza di Selvaggia.

Selvaggia fece battute sul suo vestito e sul suo atteggiamento poco consono e poco adeguato ad una figura del suo nome. Inoltre accusò Elettra Lamborghini di essere costruita e priva di talento. Accuse pesanti e per questo la neo trentenne non si presentò, successivamente Selvaggia dichiarò: “Non è venuta per me, io posso essere antipatica ma non si scappa al contradditorio, ci si confronta e non l’ho mai incontrata dal vivo”.