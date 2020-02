Elettra Lamborghini abbandona Domenica In/ Selvaggia Lucarelli “via perché c’ero io”

Elettra Lamborghini salta la sua ospitata a Domenica In, nella puntata speciale dedicata al dopo Sanremo 2020. Ma cosa è successo? A svelare un retroscena che sarebbe rimasto ignoto ai più, di ritorno dalla pausa pubblicitaria, è stata Selvaggia Lucarelli, presente per commentare le performance sanremesi dei vari Big. “Ho saputo che Elettra doveva entrare 10 minuti fa. Era fuori, vestita d’oro”, ha commentato. La penna de Il Fatto Quotidiano e di Tpi ha aggiunto: “L’ho riconosciuta, abbiamo letto il suo nome sullo schermo, stava per entrare ma è andata via dal teatro perchè ha visto che c’ero io e non voleva incontrare me”. Dopo le sue parole il pubblico in sala all’Ariston ha mormorato “ha fatto bene”, dando ragione all’ereditiera, ma Selvaggia Lucarelli è intervenuta nuovamente asserendo: “Io posso essere antipatica ma ci si confronta con i giornalisti e non si scappa dal contraddittorio”, tuonando contro Elettra Lamborghini. Ma cosa è successo tra le due donne e perchè la giovane cantante e regina del twerking avrebbe evitato il confronto con la Lucarelli?

ELETTRA LAMBORGHINI ABBANDONA DOMENICA IN: COLPA DI SELVAGGIA LUCARELLI?

Selvaggia Lucarelli ha tentato di comprendere cosa avrebbe fatto “scappare” Elettra Lamborghini. “Io non ho mai avuto il piacere di conoscerla, forse ho fatto una battuta su Twitter sul vestito dicendo che era vestita da damigella, non lo ricordo”, ha commentato. “Ma voglio dire che per fare le bizze in questa maniera bisogna poterselo permettere e bisogna essere supportata da grande talento che alla fine non c’è”, ha proseguito. A suo dire, infatti, la Lamborghini “Non sa cantare e il pezzo era brutto, almeno provasse ad essere simpatica ed autoironica”, ha tuonato ancora. Guillermo Mariotto ha tentato si smorzare i toni scherzando: “ha fatto la ‘Buga’”, riferendosi a quanto accaduto da Bugo e ribadendo come andando via ha fatto sì che se ne parlasse comunque. “Mi dispiace molto se è andata via perchè credo che una persona debba rispettare il pubblico”, ha commentato Mara Venier. “Poteva chiamarmi, farmi chiamare da un autore, qui si chiarisce e si parla. Vediamo se l’ufficio stampa riesce a recuperarla”, ha proseguito sconsolata la padrona di casa.

