Elettra Lamborghini, canzone Musica/ I critici la affossano il web la premia… (Sanremo 2020)

Elettra Lamborghini non manca mai di mettere il fashion al primo posto. Così Sanremo 2020 per lei diventa un’occasione in più per mettere in risalto l’eleganza, il lusso. L’outfit? Una meraviglia dorata con balze sulle gambe, a zampa d’elefante, e una spalla scoperta che attira lo sguardo sull’altro braccio, coperto e pieno di piume. Sul palco con Myss Keta, nella serata duetti l’abbiamo ascoltata interpretare a doppia voce “Non succederà più”, il brano che Claudia Mori ha pubblicato nell’82. Far discutere è stato l’imperativo della bella ereditiera anche per questo terzo appuntamento del Festival. Non a caso la vediamo simulare un bacio con la sua partner artistica, confermando di volersi distaccare da tutto ciò che rappresenta l’essenza della kermesse. Felici i fan e la generazione più giovane, che subito si è lanciata sui social a commentare la Queen. Perplessi forse gli adulti e chi non la segue sui social, soprattutto per il contrasto fra la Lamborghini e l’essenza dell’Ariston. Prima di esibirsi, Elettra ha incontrato lo Youtuber Guglielmo Scilla per qualche dichiarazione. “La mia omosessualità vacilla”, scrive nelle Stories, mentre la sentiamo fare degli apprezzamenti al padrone di casa. “Comunque sei un gran bono eh”, dice la cantante. Clicca qui per rivedere il video di Elettra Lamborghini

ELETTRA LAMBORGHINI, I GIOVANI LA AMANO, LA GIURA DI SANREMO UN PO’ MENO…

Le polemiche non si placano per Elettra Lamborghini a Sanremo 2020, mentre il mondo dei giovani dimostra il suo apprezzamento facendo finire la clip del suo brano “Musica” in tendenza sui social. “Sicuramente il personaggio può interessare, ma si parla della canzone. Per me potrebbe essere una possibilità per far vedere cosa c’è dietro Elettra”, ha spiegato la cantante durante la conferenza stampa, per rivelare il motivo che l’ha spinta a partecipare alla kermesse. Qualche piccolo inciampo durante la serata di debutto, visto che l’ereditiera non è riuscita a sentirsi in cuffia. “Voglio che si tolga l’etichetta su di me, sono qua per cantare”, ribadisce ancora. E riguardo al twerking che ha subito attirato l’interesse della stampa, la Lamborghini specifica che in realtà il movimento fatto sul palco è uno “shakeramento” dovuto al vestito molto stretto. “Ho cambiato il movimento tre giorni prima, perchè ho bisogno di tacchi per slanciarmi, ma il palco era scivoloso”, afferma. L’emozione comunque c’era tutta, forse poco visibile agli occhi dei più disattenti, ma evidente in alcuni dettagli. Elettra però è stata brava a nascondere i propri sentimenti e a concentrarsi sul momento. Purtroppo la giuria non l’ha pensata allo stesso modo: decimo posto per l’appuntamento d’esordio e ventitreesimo posto per la serata dei duetti. Verdetto differente invece da parte del web che la premia mandandola fissa in trending topic!

