Elettra Lamborghini, brutta disavventura con il piercing: “Rimasto incastrato”/ “Non mi giudicate male”

In questo periodo sembra che ad Elettra Lamborghini vada tutto storto e nulla per il verso giusto e così dopo la aver confessato ai suoi follower di aver sofferto di mal d’auto ed essersi sentita male nelle scorse ore ha documentato un’altra disavventura che l’ha vista protagonista. In estrema sintesi le è rimasto incastrato il piercing che ha nella lingua situazione non drammatica, ovviamente, ma neanche piacevole che le ha creato non poco disagio.

Documentando tutto su Instagram, Elettra Lamborghini ha rivelato ai suoi follower che il piercing le è rimasto incastrato sulla lingua dopo che si è staccata la pallina che lo teneva fermo: “Ho davvero un disagio: la pallina del piercing si è staccata. Ho provato a tirarlo fuori ma rimane incastrato.” Senza perdersi d’animo ha cercato di toglierlo aiutandosi con le pinzette per le sopracciglia, dopo averle sterilizzate, ma non è riuscita a risolvere il problema.

Disavventura per Elettra Lamborghini: le si rompe il piercing alla lingua

Alla fine Elettra Lamborghini è riuscita a levare il piercing dalla lingua ed ha documentato tutti i passaggi sui social. Innanzittutto ha preso delle pinze più grandi, anche queste sterilizzate: “Adesso non mi giudicate, le ho appena sterilizzate. Naturalmente se rimane incastrato andrò dal piercer ma lui farà la stessa cosa. Quindi chi fa da sé fa per tre” E poi quando finalmente è riuscita ad estrarlo si è congratulata con se stessa: ‘Sono un genio’. Tutto è bene quel che finisce bene.











