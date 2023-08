Elettra Lamborghini colpita da una bottiglia d’acqua in concerto/ Lei sbotta: “Se hai le pal*e chiedi scusa”

Elettra Lamborghini colpita durante il concerto

Momento di panico e paura per Elettra Lamborghini durante il concerto che ha tenuto a Sammichele di Bari. La cantante è attualmente impegnata con il suo Elettraton tour che ieri ha fatto tappa a Sammichele di Bari. Elettra è arrivata sul palco in splendida forma pronta ad infiammare il pubblico insieme al corpo di ballo che la accompagna in tutti gli spettacoli live. Elettra non si è risparmiata regalando ai propri fan una serata di musica e di divertimento. Purtroppo, però, durante lo spettacolo la Lamborghini ha dovuto fare i conti con un gesto che poteva avere conseguenze più gravi.

Mentre era sul palco, infatti, Elettra è stata colpita da una bottiglietta d’acqua mentre cantava. La Lamborghini ha così interrotto l’esecuzione della canzone e si è scagliata contro il responsabile.

La reazione di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, dopo aver interrotto per qualche minuto il concerto, si è scagliata contro il responsabile provando ad individuarlo. “Chi è quel corn*to? Dove sei corn*to? Se hai le pal*e chiedi scusa perché mi potevi fare male. Se hai bevuto non venire qua perché ad un’altra cantante le è arrivato qualcosa sul seno e ha dovuto cancellare tutto il tour”, ha detto Elettra.

Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per Elettra Lamborghini che ha poi ricevuto l’affetto del suo pubblico che la segue e la supporta sia durante i live che sui social.

