Elettra Lamborghini: “Conduttrice del Festival di Sanremo? Mi piacerebbe”/ “Mi aspetto sempre di più…”

Elettra Lamborghini punta il Festival di Sanremo

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo come artista in gara, Elettra Lamborghini non nasconde il desiderio di poter tornare, un giorno, sul palco del Teatro Ariston come conduttrice della kermesse musicale italiana più famosa al mondo. Impegnata con il tour e con il ruolo di giudice di Italia’s Got Talent, nel corso di un’intervista, la Lamborghini ha anche parlato dei suoi sogni professionali non chiudendo affatto le porte ad un’eventuale conduzione televisiva. Il Festival di Sanremo rappresenta il sogno di tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo e, tra questi, c’è anche Elettra che ammette che comincerebbe come spalla per poi spiccare il volo.

Dopo essere riuscita a conquistare il mondo della musica con le sue canzoni collezionando vari successi e girando l’Italia con il suo tour, per il futuro, Elettra non si preclude nulla.

Le parole di Elettra Lamborghini

In occasione della nuova edizione di Italia’s Got Talent, Elettra Lamborghini ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Stampa parlando della sua nuova avventura professionale e dei colleghi. “Non avrebbero potuto scegliere giudici migliori. C’è stata intesa dal primo istante. Frank ha un carattere simile al mio, Mara è un pozzo di saggezza e Khaby è un ragazzo talentuoso. È molto umile, ha tanta voglia di parlare e trasmette molta positività”.

E sulla conduzione del Festival di Sanremo, ha aggiunto: “Mi piacerebbe. Mi aspetto sempre di più dalla mia carriera. Ma prima di arrivare a condurre potrei iniziare come spalla. Mi piace sognare in grande, ma preferisco fare le cose bene. Si comincia sempre dal basso”.

