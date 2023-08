Elettra Lamborghini sviene dopo il concerto in Sicilia/ Come sta? “Faceva molto caldo, ho perso liquidi”

Elettra Lamborghini sviene dopo il concerto e mostra tutto su Instagram

Un nuovo imprevisto è capitato ad Elettra Lamborghini prima di salire sul palco. Solo qualche giorno fa la cantante raccontava su Instagram di essere stata soccorsa dai paramedici pochi minuti prima di un concerto a causa del collo bloccato; nella serata di giovedì 24 agosto le è capitato qualcosa di simile. È stata proprio Elettra a rivelare di aver avuto un malore ed essere svenuta dietro le quinte.

Elettra Lamborghini ha tenuto un concerto sul lungomare di Mazara del Vallo, in Sicilia. Tutto è andato per il meglio ma poco dopo, tornata in camerino, la cantante si è sentita male. Su Instagram si è dunque mostrata chiaramente provata, con tanto di gambe in altro.

Elettra Lamborghini, come sta dopo il malore?

Dopo la foto di un vassoio di cannoli siciliani, Elettra ha pubblicato su Instagram la foto di se stessa stesa con le gambe tenute in alto da un suo assistente. La cantante ha dunque spiegato cosa le è accaduto: “Amici questo è dopo, sono appena svenuta, ma noi non molliamo niente, faceva molto caldo, forse ho perso un po’ troppi liquidi e ho mangiato troppi cannoli. Ma non vi mollerò mai, miei fan, vi faccio anche la candela, fagli vedere.” Sarebbe stato dunque il caldo a farle accusare il malore: la cantante ha però voluto tranquillizzare immediatamente i suoi fan, spiegando che tornerà presto sul palco più in dorma che mai.

