Elettra Lamborghini e Giulia Salemi/ “Andiamo a comprare peni”, poi fuga da paparazzo

Fuga dai paparazzi per Elettra Lamborghini, Giulia Salemi e Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero. Stavano cercando di andare in un sexy shop quando sono stati beccati da un fotografo. Tutto è stato documentato sui social dai tre protagonisti, che con le Instagram Stories hanno intrattenuto i loro seguaci raccontando la disavventura proprio mentre avveniva. La prima “storia” è stata pubblicata da Elettra Lamborghini. «Stiamo andando a comprare dei peni, dei peni di plastica», ha annunciato la cantante che presto vedremo sul palco del Festival di Sanremo. Era in auto con i due amici, Giulia Salemi e Iconize. «Abbiamo un paparazzo, che ci ha fatto le foto prima, che ci sta seguendo», ha proseguito mostrando quindi il sexy shop. La cantante di “Pem Pem” ha quindi cercato in “diretta” una soluzione per recarsi nel negozio senza però farsi vedere e fotografare. Non volevano infatti che uscissero foto su questo shopping speciale.

ELETTRA LAMBORGHINI E GIULIA SALEMI “ANDIAMO A COMPRARE PENI”

Elettra Lamborghini, Giulia Salemi e Iconize lo hanno spiegato senza giri di parole. «Quello è il nostro sexy shop, ma non andiamo perché non vogliamo che escano foto», ha spiegato la cantante. Poi ha annunciato ai followers: «Ora andiamo in un bar e aspettiamo». E infatti lei e i due amici influencer si sono effettivamente rifugiati in un locale, fingendo che fosse quella la loro meta finale. Giulia Salemi e Iconize prendono allora in giro l’amica evidenziando il fatto che stava comunque raccontando tutto su Instagram. Elettra Lamborghini senza badare alle prese in giro degli amici, ha proseguito il suo racconto: «Noi volevamo solo andare al porno shop». Dopo un po’ di attesa comunque i tre amici sono riusciti a recarsi al sexy shop, infatti Elettra Lamborghini ha festeggiato l’impresa sui social. «Ragazzi, finalmente ce l’abbiamo fatta!». E quindi c’è stato il lieto fine per loro, evidentemente non per il paparazzo…

