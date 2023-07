Elettra Lamborghini é incinta del primo figlio?/ Spunta la verità

Elettra Lamborghini é incinta del primo figlio? La risposta al gossip estivo

Elettra Lamborghini é in attesa del primogenito, reduce dal matrimonio con il marito Afrojack, o almeno questo é il rumor di risonanza mediatica del momento che serpeggia nel gossip made in Italy. E, intanto, nel mezzo del chiacchiericcio generale che si solleva sulla twerker-queen ed ereditiera della maison automobilistica Lamborghini, non manca la pronta reaction della diretta interessata.

Elettra Lamborghini troppo magra dopo la dieta?/ Lei sbotta: "Leggo delle st***zate online..."

Nel bel mezzo dei live show che la vedono protagonista nel cuore dell’estate made in Italy, reduce dall’apparizione alla quinta puntata dei Tim Summer Hits in chiaro tv su Rai due e in streaming su Raiplay, Elettra Lamborghini non lesina una replica al gossip che la vede prossima al conseguimento della maternità.

Elettra Lamborghini/ "Elettratron? Sono veramente contenta, ma mi son stressata molto per questo album"

Dopo aver lanciato il messaggio di empowerment di genere femminile, chiarendo di non volere dei figli tra i progetti in cantiere, in quanto intenta a godersi la vita matrimoniale con il producer Afrojack, la twerker Queen rimarca di non avere intenzione di diventare mamma. La cantante certificata multiplatino per le vendite in musica di risonanza mondiale, nell’intervento di chiarimento così replica al thread di accesa discussione esploso su Twitter: “Oh mio Dio ragazzi, vi prego basta! Che ossessione!! Io AMO alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo io mi sento già mamma, anche se non ne ho ancora uno…”. E nel messaggio di pronta smentita del gossip incessante, poi, Elettra Lamborghini rimarca: “Chiamasi buon senso e responsabilità, i bambini non sono giocattoli e non approvo chi li mette al mondo alla ca**o di cane”.

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ La regina del twerking ricorda il primo bacio: "Ero super timida e..."

La replica di Elettra Lamborghini chiarisce la concezione della maternità maturata dall’artista

Ma non é tutto: “Quando sarà il momento voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare… tempo che al momento non ho. Adoro il mio lavoro alla follia – aggiunge, tra le altre dichiarazioni, la cantante del tormentone estivo all’attivo su TikTok, Mani in alto-. Detto ciò però vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere, o che ci provano da anni e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta…”. Per Elettra Lamborghini la maternità assume un’accezione al termine ben più profonda rispetto al significato letterale del termine: “Un figlio non fa di te una mamma. Conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno… Io spero in un mondo migliore, perciò vorrò avere tutto il tempo per educare un figlio come si deve”. Essere materni può quindi significare che si abbia la tendenza ad essere materni, e quindi premurosi, sempre pronti al dispendio di energie e tempo mobilitandosi in attenzioni, in primis nei rapporti interpersonali, per gli altri e il resto che circonda il singolo.

Nel frattempo, intanto, Tina Cipollari replica al gossip che la vede rischiare la poltrona di opinionista a Uomini e donne…











© RIPRODUZIONE RISERVATA