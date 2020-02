Elettra Lamborghini e Myss Keta, duetto Sanremo 2020/ Non succederà più di Claudia Mori

Per la terza serata del Festival di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini duetterà con Myss Keta riprendendo la canzone “Non succederà più” presentata da Claudia Mori durante il Sanremo 1982, fuori concorso. Si tratta in effetti di una coppia che appare a molti per lo più atipica, in virtù dei generi musicali di provenienza alquanto diversi. Elettra infatti da qualche anno ha iniziato a cimentarsi nel mondo della musica con alcuni brani che abbracciano il genere pop e il reggaeton, ottenendo anche un buon successo con il brano Pem Pem, molto amato dai più giovani. Diversa invece la situazione di Myss Keta, artista che sta vedendo aumentare sempre di più il suo appeal sul pubblico, anche grazie all’alone di mistero che avvolge il suo personaggio: ad oggi infatti il suo volto e molti dettagli della sua vita privata sono totalmente sconosciuti. Questa cantante ha fatto del rap il suo genere musicale di riferimento, che molto spesso sfocia anche nell’hip hop diventando pertanto molto apprezzata dalle generazioni degli adolescenti. Ciò rende lecito aspettarsi che questo brano del 1982 possa essere presentato dalle de artiste in una veste completamente rivisitata e più vicina ai generi di loro appartenenza, senza però che ne sia pensalizzata la musicalità e il ritmo.

Elettra Lamborghini e Myss Keta, duetto Sanremo 2020: la cantante dal volto coperto

Ma chi è precisamente Myss Keta che duetterà a Sanremo 2020 con Elettra Lamborghini? Appare indubbio ormai che dal momento in cui è iniziata la sua avventura musicale, quest’artista abbia conquistato il pubblico e sia diventata una delle cantanti più apprezzate del momento. Quello che però la maggior parte dei fans non si spiegano è perché l’artista continui ancora a mostrarsi con il volto coperto, utilizzando tra l’altro anche dei travestimenti alquanto stravaganti. In una recente intervista Myss Keta ha dichiarato che la sua scelta dipende dal fatto che utilizzando una maschera e degli occhiali riesce a dare volto e voce ad una pluralità di persone: in tal modo tutti possono sentirsi Myss Keta. Insieme ai suoi produttori si è resa conto di come l’anonimato riesca a fornire maggiore forza e riesca a coinvolgere un maggior numero di persone. Già diverse volte coinvolta in diversi gossip, la notizia della sua partecipazione a Sanremo in coppia con Elettra Lamborghini ha immediatamente sollevato un polverone di polemiche, anche a causa dei testi di alcuni brani proposti in passato da Myss Keta. In realtà le polemiche sono sorte poiché il brano scelto dalla bella ereditiera non rientrerebbe tra quelli tipici del Festival di Sanremo in quanto in quella edizione non era tra quelli in gara. Staremo a vedere gli sviluppi e che cosa ci riserveranno queste due artiste.

Video, Non succederà più di Claudia Mori

Elettra Lamborghini: la sua esibizione alla seconda serata, serve un riscatto

Una premessa molto ricca per Elettra Lamborghini, cantante, influencer ma soprattutto esponente della Riccanza: la giovane erede di casa Lamborghini è stata presentata da Emma D’Aquino e Laura Chimenti, due conduttrici del Tg1 che saranno le vallette di Amadeus per questa seconda serata. Il siparietto che allunga ulteriormente i tempi fa crescere l’ansia di Elettra che arriva sul palco dell’Ariston visibilmente emozionata: tutina di pailettes oro monospalla ma con tocco spagnoleggiante, gambe a zampa di elefante con rouge, nude look per il trucco, un look tutto sommato sobrio per gli standard dell’erede Lamborghini. L’abito arriva da un atelier di Napoli, Marinella Spose, che realizza abiti vistosi su misura per eventi tipo Il boss delle Cerimonie: il web si scatena subito mettendolo a confronto con la tutina glitter di Gucci indossata la sera prima da Achille Lauro, ma la Lamborghini sembra perdere la sfida. Inizia a cantare la sua Musica e il resto scompare ed effettivamente sembra scomparire un po’ tutto: la voce non c’è, la melodia è fin troppo elementare, il testo è una canzonetta banale. “Faccio casino lo stesso ma non bevo vino, ridi cretino, la vita è corta per l’aperitivo con una spruzzata di parole spagnole”, canta Elettra: tutti si aspettano un colpo di scena che non arriva. C’è qualche accenno di spagnolo in ottica vendite: “Innamorata di un altro cabrón, esta es la historia de un amor, non mi portare a Parigi o ad Hong Kong tanto lo sai che poi faccio così”. Il brano scivola via nel pieno anonimato, per fortuna che sul finale la Lamborghini accenna un po’ di twerking, quel ballo pazzo del lato B che l’ha resa famosa. Finisce la performance e l’artista appare ancora terrorizzata: lo conferma perfino Fiorello nel siparietto post esibizione, raccontando di averla incontrata dietro le quinte in preda al panico. D’altronde pochi minuti prima di entrare in scena, Elettra aveva twittato di essere molto ansia per la performance, utilizzando un linguaggio estremamente esplicito. A Fiorello replica: Ci tenevo tanto, per fortuna è andata da Dio.

Che sia andata bene lo pensa solo lei: lo show di Elettra è sottotono, un peccato, davvero un peccato. La Lamborghini era uno dei personaggi più attesi di questo Sanremo 2020, non tanto per la cifra della canzone o per la qualità della voce, quanto per capacità di stupire, intrattenere e divertire a cui ci ha abituati. Sicuramente per lei ci sarà una seconda chance nella serata delle cover di oggi quando duetterà con Miss Keyta e farà scaldare la dance hall dell’Ariston. Promesso. Alla fine la Lamborghini è penultima nella classifica demoscopica della serata e quartultima nella classifica parziale della seconda serata, ma siamo certi che a Elettra interessa ben poco del podio: oggi esce il video di Musica e il resto scompare e senz’altro farà il boom di visualizzazioni su Youtube.



