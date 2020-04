Elettra Lamborghini: “figli? Li vorrei ma non è facile”/ “Vorrei adottare, ma…”

Pubblicità

Elettra Lamborghini, per trascorrere le giornate in quarantena, sta rispondendo a domande e curiosità dei suoi fans. L’ereditiera, in attesa di poter tornare alla sua vita normale, oltre a dedicarsi al fidanzato con cui sta trascorrendo la quarantena, passa molto tempo sui social pubblicando foto e video divertenti del passato, ma anche rispondendo a domande importanti. Nelle scorse ore, infatti, qualcuno le ha chiesto se abbia voglia di avere dei figli ed Elettra ha così parlato del suo desiderio di maternità. La Lamborghini, dopo aver annunciato il matrimonio con il fidanzato Afrojack che dovrebbe sposare tra sei mesi come ha svelato in un recente post su Instagram, non ha mai nascosto di volere una famiglia tutta sua. Tuttavia, rispondendo alle domande dei fans, Elettra Lamborghini ha ammesso che non è così facile realizzare questo sogno.

ELETTRA LAMBORGHINI: “VORREI ADOTTARE, MA BISOGNA ESSERE SPOSATI”

Elettra Lamborghini ha voglia di diventare mamma. “Vorresti dei figli?”, le ha chiesto qualcuno su Instagram. “Sì, ma non è così facile”, ha stata la risposta della Lamborghini che, alla successiva domanda sull’adozione, ha aggiunto: “vorrei adottare ma bisogna essere sposati da almeno tre anni e seguire altre mille regole”. Il desiderio di maternità, dunque, è forte in Elettra che è pronta a realizzare il suo sogno. In attesa di poter tornare alla sua vita, di pensare al matrimonio e a formare una famiglia, la Lamborghini sta tirando fuori dalla gallery foto e video di un po’ di tempo fa con cui riesce a strappare un sorriso ai suoi fans in quarantena.



