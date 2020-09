Elettra Lamborghini in farmacia senza slip/ Dolore ai reni a poche ore dal matrimonio

Mancano poche ore al matrimonio dell’anno. Elettra Lamborghini e Afrojack si sposeranno oggi sul Lago di Como, anche se l’orario della cerimonia è top secret. Elettra, in attesa di pronunciare il fatidico sì e diventare ufficialmente la moglie di Afrojack, ha avuto una piccola disavventura. Colpita da un dolore lancinante ai reni che non la lascia tranquilla neanche poche ore prima del matrimonio, Elettra è stata costretta a cercare una farmiacia notturna per acquistare un medicinale che la aiutasse. A raccontare l’accaduto ai followers è stata la stessa Elettra che, su Instagram, ha pubblicato una serie di storie condividendo la sua disavventura con i fans che aspettano solo di scoprire il suo abito da sposa. Colta improvvisamente dal dolore ai reni e non sapendo cosa fare, è uscita in pigiama e senza slip per cercare la farmacia.

ELETTRA LAMBORGHINI IN PIGIAMA E SENZA SLIP IN FARMACIA PER

“Sono in pigiama e non ho nemmeno messo le mutande”: Elettra Lamborghini, sempre schietta e senza filtri, racconta la propria disavventura ai fans in una storia pubblicata su Instagram e girata di notte mentre va alla ricerca di una farmacia aperta. La sposa, poi, racconta come il dolore ai reni stia rendendo impossibili le sue giornate. “Mi porta a dover andare a casa e dover star seduta al c…so perché è l’unica posizione che mi alleggerisce. Per fortuna ho trovato una farmacia aperta ed è vicina a dove sono… Sono felicissima… Mi sta salvando la vita”, ha aggiunto ancora la Lamborghini che non vede l’ora di poter vivere la sua favola d’amore con il fidanzato Afrojack.



