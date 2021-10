Elettra Lamborghini incinta?/ I rumors non si placano, ma la ricca ereditiera…

Elettra Lamborghini è incinta? La domanda continua a circolare in rete e sui social, proprio dove un paio di mesi fa la showgirl aveva postato una foto in costume scrivendo “ciao da noi tre”. Da quel momento i fan hanno cominciato a sospettare una gravidanza, non tenendo in considerazione però la vena ironica della ricca ereditiera, che ama scherzare e provocare i suoi stessi follower.

Elettra Lamborghini, sedere morso da un cane/ "Mi ha fatto un male…”

Qualcuno tuttavia continua a credere che Elettra possa essere in dolce attesa e che stia aspettando il momento migliore per comunicarlo al suo pubblico. Ipotesi che ci sentiamo di scartare al momento, dato che le ultime foto pubblicate dalla Lamborghini non mostrano particolari cambiamenti fisici da parte. Insomma le forme che sfoggia orgogliosa sono quelle di sempre, senza contare che nella didascalia della foto “incriminata” aveva aggiunto le emoticon di due meloni.

Elettra Lamborghini/ Carlo Conti spoilera 'qualcuno ti imiterà a Tale e quale show"

Elettra Lamborghini incinta? I fan aspettano l’annuncio ma…

Da quando Elettra Lamborghini ha postato la presunta foto che annunciava la gravidanza, i fan si sono scatenati. Da allora non hanno mai smesso di seguire le pagine social ufficiali della showgirl, a caccia di indizi o annunci che non sono mai arrivati. Non sappiamo se nei programmi di Elettra Lamborghini e il suo compagno Afrojack ci siano dei bambini, ma al momento ciò che appare chiaro è alla famosa influncer piaccia molto scherzare e prendere la vita con la giusta dose di leggerezza e allegria.

Quando scrisse ‘ciao da noi tre’, è facile pensare che si riferisse al suo seno generoso, ben in vista nella fotografia. Qualche internauta, a dire il vero, aveva colto immediatamente la vena ironia e lo humor della cantante ed influencer romagnola.

AfroJack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: "ti amerò per sempre, sei il meglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA